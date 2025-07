Mercati tra feci, puzza e rifiuti. La denuncia degli ambulanti: "A Porta Palazzo e Santa Rita, situazione insostenibile"

"La situazione nei mercati torinesi sta diventando insostenibile. A Porta Palazzo, in particolare nel reparto calzature, lavorare è ormai impossibile: ogni mattina i colleghi si trovano a dover montare i propri banchi in mezzo a urina e feci lasciate durante la notte. L’odore è nauseabondo, si impregna sui vestiti e rende l’ambiente invivibile, oltre che indecoroso per lavoratori e clienti" è la denuncia degli ambulanti del sindacato GOIA FENAPI.

"Anche nel mercato di Santa Rita la situazione non è migliore: sta diventando prassi lasciare sacchi di rifiuti e sporcizia sul layout del mercato, creando disagio a chi lavora onestamente e degrado per tutta la zona. Abbiamo accolto con favore l'apertura di un tavolo di concertazione con il Comune, tanto da decidere il ritiro della manifestazione prevista. Ma ora è il momento di agire: i lavoratori sono stanchi di promesse non seguite da fatti."

"Chiediamo con forza che le operazioni di pulizia vengano effettuate nelle prime ore del mattino, prima dell’arrivo degli operatori, per garantire condizioni minime di igiene e rispetto. Noi lavoratori siamo in regola, paghiamo le tasse, ma veniamo trattati come se fossimo parte dell’arredo urbano: abbandonati, invisibili, quasi fossimo in un vespasiano a cielo aperto" è la richiesta degli ambulanti.