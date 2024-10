Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo a Novara per il primo derby piemontese della stagione

Domenica è stata una battaglia al Pala Bus Company, ma la Wash4green Pinerolo non è riuscita a strappare un punto a Milano, malgrado una prestazione convincente e un primo set vinto 40-38. Domani, domenica 13, le ‘pinelle’ saranno in campo a Novara per riprovarci. Un’altra sfida complessa. Nelle fila delle novaresi pesa l’assenza dell’opposto Akimova, ma c’è anche voglia di riscatto dopo la sconfitta nel tie-break a Chieri. Il primo derby piemontese per la Wash4green si gioca alle 16,30 al Pala Igor Gorgonzola con diretta su Dazn e su volleyballworld tv.