"Altri Mondi": incontro a Torino su immigrazione e cooperazione internazionale

"Altri Mondi": incontro in Città metropolitana su immigrazione e cooperazione internazionale

La Rete delle Comunità Solidali (Recosol), in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino, Generazione Cooperazione e COP, organizza l'evento "Altri Mondi", un incontro dedicato ai temi dell’immigrazione e della cooperazione internazionale. L'appuntamento è per giovedì 17 ottobre 2024, alle ore 14:30, presso la Città Metropolitana di Torino (Corso Inghilterra 7).

L'evento si prefigge di creare uno spazio di dialogo e confronto aperto sui temi della migrazione, della cooperazione e della costruzione di una società più inclusiva.

Recosol, attiva dal 2003, è impegnata in progetti di cooperazione decentrata che sono stati affiancati da viaggi di amministratori e volontari per condividere direttamente le iniziative e conoscere i Paesi interessati. Nonostante le difficoltà e i tagli ai bilanci dei numerosi Comuni aderenti abbiano ridimensionato questo impegno nel tempo, la rete continua a promuovere la conoscenza dei luoghi di provenienza dei migranti, contrastando pregiudizi e favorendo un dialogo aperto.

La diffusione di Internet nel Sud del mondo ha facilitato la comunicazione tra le persone, permettendo ai migranti di mantenere contatti con le famiglie d'origine e con i loro coetanei ovunque. Tuttavia, spesso queste comunicazioni rimangono chiuse in bolle non comunicanti. Il cambiamento climatico, inoltre, ha effetti più marcati nelle aree già in difficoltà. Nel Sahel, ad esempio, le ricorrenti siccità hanno causato migrazioni interne e tensioni tra coltivatori e allevatori transumanti, con l'acqua che diventa un bene sempre più conteso. Su queste tematiche si sa poco e se ne parla ancora meno.

L'obiettivo dell'incontro è contribuire a conoscere e riflettere sulle situazioni di provenienza di chi migra verso di noi, senza ridurre tutto al solo bisogno materiale o alla paura dei conflitti. In un'epoca di grandi cambiamenti - in cui le nuove generazioni, sempre più meticce e globalizzate, saranno protagoniste - è importante cercare una base condivisa di valori e principi affinché il futuro sia fatto di identità e differenze che si riconoscono e si rispettano reciprocamente, per agire insieme sul destino del mondo.

L'evento sarà moderato da Elena Apollonio, responsabile reti, cooperazione internazionale ed educazione alla cittadinanza globale per la Città Metropolitana di Torino.

L'incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Rossana Schillaci, consigliera con delega alle politiche sociali della Città Metropolitana di Torino. A seguire, Filippo Guerra della Rete delle Comunità Solidali darà il via ai lavori e introdurrà Edgar José Serrano dell’Università degli Studi di Padova, che proporrà “Riflessioni sulle transizioni identitarie dei migranti”, fornendo un'analisi accademica del fenomeno migratorio.

Successivamente verrà dato spazio a testimonianze dirette sulle esperienze di migrazione, integrazione e cooperazione territoriale con focus su progetti specifici da parte di: Arnaud Yao della Costa d'Avorio, operatore del Rifugio Fraternità Massi di Oulx; Lucia Okiemute della Nigeria, rappresentante dell'Associazione Karmadonne di Carmagnola; Berthin Nzonza del Congo, presidente dell'Associazione Mosaico di Torino; Silvana Cavallo, referente per il Mali di Recosol; Odilia Negro, presidente dell'Associazione Trame di Carignano,

Seguiranno infine diversi interventi e relazioni.

“L’importanza di fare rete, educare alla cittadinanza globale, coinvolgere i giovani e promuovere la cooperazione tra territori” è il titolo dell’intervento proposto da Stefania Di Campli - presidente del Consorzio delle Ong Piemontesi ETS e referente del progetto Generazione Cooperazione – e Davide Gandolfi - responsabile del Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione della Regione Piemonte – saranno.

Edoardo Daneo, direttore del Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino, offrirà una panoramica sulle sfide e le prospettive future per la cooperazione territoriale

Ahmed Abdullahi Abdullahi, consigliere comunale di Torino di nazionalità somala, affronterà il tema del coinvolgimento attivo delle diaspore nelle dinamiche sociali e cooperative.