Dalle docce ai sanitari, Devon&Devon offre arredi di lusso per la sala da bagno

Con sede a Firenze e attiva nel settore sin dal 1989, Devon&Devon è un’azienda italiana che disegna e realizza arredi di lusso e soluzioni personalizzate di alta gamma, riservate alla sala da bagno e all’abitazione. Le collezioni, complete e coordinate, permettono ad architetti, contractor e designer d’interni di dare forma a esclusivi progetti residenziali e alberghieri.

L'autenticità di Devon&Devon nasce dalla passione per il design e dalla dedizione riservata nella fase di selezione delle materie prime, rigorosamente di altissima qualità. Dalla rubinetteria alle vasche da bagno sostenibili: gran parte della produzione si realizza in Toscana, terra di saperi e tradizioni millenarie.

Le altre unità produttive europee, situate in Italia e Inghilterra, rappresentano eccellenze locali in cui l’azienda valorizza il patrimonio di competenze artigianali. Ogni giorno, professionisti esperti selezionano, scolpiscono, lavorano, lucidano, modellano, decorano e rifiniscono i prodotti, preservando tecniche tramandate di generazione in generazione.

Le collezioni del brand, concepite per trasformare la casa in un luogo in cui star bene, si distinguono per l’incredibile attenzione posta verso ogni dettaglio. In particolare, includono prodotti dedicati all’ambiente bagno, come docce, vasche, sanitari, rubinetteria, soffioni e miscelatori, ma anche soluzioni pensate per impreziosire tutta la casa: rivestimenti e pavimenti in materiali selezionati, mobili, carta da parati, lampade e applique. Senza scordare, poi, gli eleganti oggetti di lifestyle e gli accessori.

Fondata da due architetti e oggi parte del celebre Gruppo Italcer, Devon&Devon ha nel suo DNA la cultura del progetto. Oltre ad una raffinata selezione di prodotti, infatti, offre ai clienti la progettazione di soluzioni su misura, di stampo marcatamente sartoriale.

Questo servizio unico e distintivo è reso possibile grazie a una filiera corta, composta da maestranze altamente specializzate e orientate alla qualità, e a un team di architetti che supervisiona ogni fase del processo. Devon&Devon Tailored Interiors rappresenta la risposta ideale per privati, professionisti e contractor che desiderano soluzioni esclusive e completamente personalizzabili.

Il design originale e riconoscibile che caratterizza Devon&Devon nasce dall’unione di funzionalità ed estetica, di contemporaneità ed ispirazioni provenienti dal passato. L’azienda fiorentina, del resto, attinge dalla ricca tradizione storica, artistica e architettonica della città. Questa eredità rappresenta il fondamento dell'attenzione del brand verso la qualità delle materie prime e l'eccellenza delle lavorazioni artigianali, apprezzate a livello globale fin dai tempi delle antiche corporazioni.

La filosofia di Devon&Devon si basa su una visione dell'abitare che trascende il tempo, fondendo l’eredità del Rinascimento fiorentino con le atmosfere classiche europee e il fascino sofisticato dell'architettura americana del Novecento. Dall’Età Vittoriana alla Belle Époque, l’azienda, infine, riporta alla luce tradizioni dimenticate, reinterpretandole in creazioni dal carattere distintivo e dallo stile intramontabile.