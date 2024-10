Maltempo: la piena del Po attesa nel pomeriggio ai Murazzi

Dopo alcune ore di tregua, le previsioni meteo prevedono la ripresa delle precipitazioni in serata, con piogge forti attese anche sulla città di Torino.

Il livello del Po è ancora in fase di crescita; alle ore 13 ai Murazzi l’acqua si trova a circa 10 cm dalla banchina, i locali sono chiusi e stanno mettendo in sicurezza le loro attrezzature. Nel pomeriggio è atteso il passaggio del colmo della piena nelle dimensioni previste da Arpa Piemonte, mentre nelle prossime ore verrà valutata la possibile chiusura dei Murazzi in base all’evoluzione della situazione.

Il livello dei fiumi Stura e Dora, previsti in piena ordinaria, è da attenzionare, con uno stato di preallerta per l’eventuale sollevamento del ponte Carpanini.

La Protezione civile della Città di Torino continuerà a monitorare le evoluzioni delle condizioni metereologiche e il livello dei fiumi nelle prossime ore. Qualsiasi ulteriore aggiornamento in base all’evoluzione del maltempo sarà comunicato con tempestività alla cittadinanza.