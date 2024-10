A Luserna San Giovanni si impara a guardare e ad ascoltare il cielo

Si potranno ammirare costellazioni, galassie e pianeti con i telescopi, ma anche imparare il cielo con il nuovo corso di Astronomia che si terrà all’Osservatorio Astronomico Val Pellice.

Il corso è suddiviso in 8 lezioni e prevede un programma che affronterà più tematiche. Si inizierà lunedì 21 ottobre con le costellazioni e la struttura del planetario; il 28 ottobre verranno date delle indicazioni per orientarsi nel cielo e capire come funzionano gli strumenti per le osservazioni; il 4 novembre si partirà per un viaggio nell’universo, attraverso cui verranno esplorati i vari elementi presenti nell’universo, al di fuori del nostro pianeta, quindi galassie, nebulose, pianeti; l’11 novembre si parlerà dell’origine e dell’evoluzione storica dell’astronomia; il 18 novembre ci si concentrerà sul sistema solare e sullo studio del movimento dei corpi celesti; il 25 novembre la lezione sarà dedicata alle stelle, alla loro formazione ed evoluzione. Il 2 dicembre si proporranno delle curiosità astronomiche e, infine, il 9 dicembre si affronterà l’astronomia ‘spettrale’: “Si tratta di astronomia ad ampio spettro, quindi verrà esplorata l’astronomia fatta con strumenti che vanno oltre i telescopi ottici. Ad esempio, all’Osservatorio di Luserna San Giovanni abbiamo un radiotelescopio, che ascolta il cielo invece di vedere delle fotografie”, spiega Davide Corio, dell’Associazione Astrofili Urania.

L’obiettivo è quello di offrire le nozioni teoriche necessarie per comprendere meglio il mondo dell’astronomia e le attività svolte dall’Osservatorio durante l’anno. Saranno lezioni frontali e alla fine di ogni serata sarà possibile dedicarsi all’osservazione del cielo con i telescopi, se le condizioni meteo lo permetteranno.

Il corso è aperto a chiunque sia interessato alle tematiche affrontate. Sarà sufficiente recarsi al primo incontro del 21 ottobre, che inizierà alle ore 20,30 per consentire la registrazione dei partecipanti. Tutte le altre lezioni si terranno dalle 21 alle 22,30.

La partecipazione alle lezioni avrà un costo complessivo di 100 euro a persona. Non sarà disponibile il pagamento elettronico.

Il corso si terrà nella sala conferenze della sede dell’Osservatorio, in località Bric Del Colletto 1, a Luserna San Giovanni.