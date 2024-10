Grande successo per la 43esima edizione della Fiera del Fungo Porcino Di Giaveno e di "Fungo in Festa 2024"

Piazza Molines “Fungo in Festa”

Giaveno ha chiuso domenica 13 ottobre con “Fungo in Festa” i dieci giorni di eventi dedicati al suo prodotto di eccellenza, il fungo porcino.

Migliaia di persone nelle vie e piazze del centro, e tantissimi anche in tutto questo periodo nei ristoranti cittadini che hanno proposto menù a base di fungo.

Le vie del Centro di Giaveno

Il mix di tradizione e innovazione nel predisporre il programma, ogni anno con eventi in continuità e altri diversi fa sì che sempre più persone visitino Giaveno nelle prime due settimane di ottobre sapendo che troveranno soddisfazione sia per il loro palato e in particolare per la voglia di funghi, sia per le tante iniziative collaterali che arricchiscono il programma.

“Sono davvero soddisfatto della grande quantità di persone che ancora una volta ha scelto Giaveno per la gita domenicale, nonostante l’ampissima offerta di questo periodo autunnale che vede molte sagre e eventi sul territorio. La collaborazione tra diversi enti e associazioni cittadine porta i suoi frutti”, dichiara il Sindaco, Stefano Olocco.

“Le prime due settimane di ottobre sono ormai legate al nome del fungo di Giaveno – aggiunge l’Assessore al Commercio, Antonella Grossi – Il grande lavoro di promozione svolto negli anni scorsi e la capacità organizzativa di Comune, Pro loco, Ufficio turistico e le tante altre realtà coinvolte fanno sì che i nostri ristoranti siano sold out da parecchi giorni e alcuni abbiano prenotazioni chiuse ancora per tutta la settimana a venire. Credo che tutte le attività commerciali beneficino di una grande promozione da parte del Comune, in molte manifestazioni lungo tutto l’anno e in questa in particolare”.

Premiazione Boulajour Piazza Molines

Laboratori e show cooking Cà del Güst Piazza Mautino

Pala Fungo Pro Loco Giaveno

Anche Marco Fedele , consulente creativo e comunicazione delle due ultime edizioni si mostra soddisfatto del grande lavoro svolto : a partire dal successo del 4° Convegno dedicato a “ futuro e tradizione del fungo porcino di Giaveno” con numerose proposte e contenuti venuti fuori dagli interventi degli autorevoli relatori e che sicuramente faranno parte dei progetti per la prossima edizione , inoltre si consolida il successo di Cà del Güst “la casa delle eccellenze di Giaveno e della Val Sangone” in piazza Mautino dove il numeroso pubblico attento e curioso ha potuto degustare e commentare i diversi piatti proposti negli show cooking degli chef coinvolti , con il Talk “Futuro e Tradizione in Cucina” si è consolidato il matrimonio tra il Fungo Porcino di Giaveno e il Riso in collaborazione con l’Associazione Strada del Riso Piemontese di Qualità da cui nasceranno delle belle collaborazioni per la prossima edizione.

Sabato 5 Ottobre Villalara -Giaveno 4° Convegno “Fiera del Fungo Porcino di Giaveno” Fungo porcino tra Futuro e Tradizione”

Antonella Grossi Assessore al Commercio Città di Giaveno e Valentina Masotti Sommelier del Riso e Ass. Strada del Riso Piemontese di Qualità

Olocco e Grossi, insieme a tutta l’amministrazione comunale, desiderano ringraziare tutte le persone che a vario titolo hanno collaborato alla riuscita della manifestazione, con un cenno particolare alle associazioni di volontariato e protezione civile e le Forze dell’ordine

Stefano Olocco Sindaco della Città di Giaveno