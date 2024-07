Aggressione ai giornalisti e risse in strada, CasaPound a Torino cerca di fare quadrato: "Ce l'hanno con noi"

"In Italia avvengono risse e aggressioni in ogni momento, a Torino la stessa sera un giovane è stato accoltellato al cuore, in ogni stazione di qualsiasi grande città situazioni del genere soprattutto tra immigrati sono all’ordine del giorno, ma l’attenzione mediatica e politica c’è solo quando potrebbe essere coinvolta, anche lontanamente, CasaPound. Tutto questo mentre, sempre a Torino, No Tav e centri sociali vengono denunciati in 55 per assalti armati a dei cantieri Tav, in una preoccupante concomitanza e con una sospetta coordinazione con gli attacchi terroristici di Parigi. Tutto questo mentre il terrorismo è già stato legittimato e addirittura istituzionalizzato con l’elezione della Salis all’europarlamento. Tutto questo mentre cascano palazzi sulle teste dei nostri figli come a Scampia e ogni settimana leggiamo di arresti legati al malaffare e a marci legami trasversali della politica. Siamo proprio sicuri che sia CasaPound il problema dell’Italia?”. Così, in una nota, Luca Marsella, portavoce di Casapound.

“È evidente che sia in atto un’operazione politica e mediatica che mette nel mirino il nostro movimento per alzare la tensione, distrarre l’attenzione e creare il mostro o lo spauracchio da dare in pasto alla massa. Di certo, noi non siamo disposti a recitare parti di un copione già scritto, agiamo da 20 anni alla luce del sole e abbiamo la responsabilità di migliaia di militanti in tutta Italia che non manderemo al macello per gli interessi di nessuno. La nostra storia è e sarà sempre un’altra”, conclude.