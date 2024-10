Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo piega Honda Olivero Cuneo

La Wash4green Pinerolo porta a casa i primi tre punti della stagione, regolando per 3-1 Honda Olivero Cuneo. Una gara a tratti equilibrata, ma le ‘pinelle’ hanno saputo esprimere una migliore pallavolo nei momenti importanti.

Primo set

Le ‘pinelle’ strappano sull’8-4, ma un Cuneo spinto da Kapralova ritrova l’equilibrio sul 13-13. Ne nasce un punto a punto equilibrato. Ma un muro di Olinga Andela riporta le padrone di casa avanti +2 (18-16). Nel finale coach Marchiaro punta su Moreno al posto di Cambi per alzare il muro: l’opposto cubano si disimpegna bene anche al palleggio e serve a Sorokaite la palla del 24-21. Dopo due set point annullati, chiude Smarzek con una pipe (25-23)

Secondo set

La Wash4hgreen riprende nuovamente il largo con un +4 (10-6), ma viene risucchiata come nel primo parziale. Stavolta, però, non arriva il controsorpasso. A fare la differenza sono Bjelica e Bakodimou, entrata al posto di Lazic per un agevole 19-25.

Terzo set

Il parziale è molto equilibrato, ma un muro di Sylves lo incanala verso Pinerolo (16-13). Non ci sono cali di tensione nel campo delle padrone di casa e Cuneo non riesce a rialzare la testa. Kapralova spara una palla fuori e regala il +4 (20-16). A decidere il set sono un muro di Cosi e un ace di Sorokaite per il 24-18 finale.

Quarto set

La Wash4green va avanti 4-0, ma le avversarie non si sciolgono e agguantano il pari con Kapralova (8-8). Un errore di Bakodimou però riporta Pinerolo sul +2 (15-13). Una schiacciata di Smarzek e una diagonale fuori di Polder spingono di nuovo le padrone di casa sul +4 (18-14). Non è il colpo del ko, perché Cecconello riporta la parità (21-21). Ma manca poco. Sorokaite trova un ace d’oro e regala un doppio match point. Chiude Perinelli sul 25-23.