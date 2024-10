La torcia delle Universiadi di Torino 2025 arrivata a Losanna

Concepito all’insegna della sostenibilità, il protocollo del World University Games Flame Relay si sviluppa in tre fasi, internazionale, nazionale e Piemontese, e prevede lo svolgimento delle tappe nei campus universitari e luoghi di interesse culturale e turistico. La staffetta della fase internazionale ha preso il via il 23 settembre a Bruxelles e si è recata a Rabat in Marocco dove Torino e Rhine Ruhr hanno celebrato il passaggio della fiaccola in occasione dell’Executive Committee FISU nei giorni del 26 e 27 settembre . Il 9 ottobre è rientrata in Italia per il passaggio da FISU a FederCUSI presso il Foro Italico di Roma , dove si è tenuto l’incontro tra il mondo universitario sportivo, rappresentato da Federcusi, e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, alla presenza delle massime cariche sportive italiane. Il 14 ottobre la Fiaccola ha sfilato alla Columbus Day Parede insieme al team Italea a New York , per poi concludere la fase internazionale del tour il 22 ottobre presso l’Università e l’Headquarter della FISU a Losanna.

La Fiaccola “Guarini” – creata da un team multidisciplinare del Politecnico di Torino nell’ambito della convenzione stilata tra l’Ateneo e il Comitato Organizzatore – si ispira ai sei livelli esagonali concentrici della Cupola della Cappella della Sacra Sindone del Duomo di Torino progettata proprio dal noto architetto. Totalmente sostenibile perché realizzata con materiali riciclabili e illuminata a LED, la Guarini è stata progettata in maniera tale da presentare una duplice funzione: è una fiaccola quando viene impugnata e un oggetto di illuminazione se appoggiata su un piano. Il colore adottato per la fiaccola di Torino 2025 è il rosso, colore che oggi simboleggia la lotta alla violenza di genere. Ai 5 colori di Torino 2025 - Rosa, Viola, Blu, Giallo, Verde - si aggiunge quindi il Rosso. Così come, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la cupola del Guarini si è accesa di rosso per contribuire a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di creare una cultura del rispetto verso le donne e della non violenza, la Fiaccola si accenderà di rosso come simbolo di un percorso di educazione della popolazione e dei giovani, anche nell’ambito del programma EDU Torino 2025.