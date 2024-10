Lavori (per il teleriscaldamento) in corso a Grugliasco

Proseguono a Grugliasco i cantieri per il teleriscaldamento in corso Torino. Lavori anche sul cavalcavia di corso Torino, dove il cantiere della campata di corso Adriatico e ora è percorribile nei due sensi di marcia.

I lavori si sono ora spostati sulla linea ferroviaria. Un ultimo cantiere è stato aperto in via Galimberti per un manutenzione ai tubi sotterranei.