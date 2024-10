L’avventura del nuovo teatro di San Germano Chisone parte con le ‘Scarpette Rosse’

È tempo di inaugurazione per una nuova realtà artistica a San Germano Chisone. Apre Teatro Stage4, con una stagione che, oltre a un cartellone diversificato, proporrà corsi e laboratori.

“Ci saranno spettacoli di tutti i tipi: prosa, commedia, porteremo il cabaret nazionale, quindi comici di Zelig e Colorado per esempio. Inoltre, proporremo due concerti di musica classica. Abbiamo anche una rassegna all’interno della stagione che si chiama ‘Visioni d’autore’ dove ci sono gli autori che stanno emergendo. Questo è quello che la nostra prima ‘cartellina’ offrirà – scherza Riccardo Leto, direttore artistico del teatro –. Le compagnie arriveranno da Torino, Milano, Bologna, Roma. Giustamente il teatro non è enorme, quindi non possiamo ospitare grandi compagnie e spettacoli, sono rappresentazioni medio-piccole ma di qualità”.

Per la prima stagione teatrale, ‘Scarpette Rosse’, sono in programma 18 spettacoli, distribuiti tra novembre 2024 e marzo 2025. “Il titolo è un omaggio al Mago di Oz, al percorso iniziale di Dorothy alla ricerca della strega e al percorso dei mattoncini gialli. Allo stesso modo, anche noi iniziamo la nostra favola, il nostro percorso come Teatro Stage4.” Le scarpette rosse, come quelle indossate da Dorothy, dunque non come simbolo di denuncia ma, così come sono nella favola, come simbolo di bellezza e speranza.

Partiranno a novembre anche quattro attività di formazione: il corso di dizione di Leto, il laboratorio vocalità gospel/pop di Silvia Tancredi e Gigi Rivetti, il laboratorio ‘Teatro. Recito dunque sono’ di Maurizio Messana e il laboratorio di recitazione emozionale con Margherita Fumero.

Al momento non sono previsti abbonamenti al teatro. Ci sarà una tessera associativa, della durata di un anno, che consentirà l’acquisto del biglietto per l’ingresso ai singoli spettacoli e la partecipazione alle attività di formazione.

L’appuntamento per l’inaugurazione è per domenica 27 ottobre alle 20,30 in via Scuole 5. Saranno presenti gli artisti della stagione. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: https://www.stage4.it/