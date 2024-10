Mirafiori, tre aree in vendita vicino a Politecnico e Competence center 4.0: che futuro avrà il progetto Tne?

"(...) propone in vendita tre lotti fondiari edificabili all’interno dell’area di Torino “MRF Industrial HUB”, polo multifunzionale ad alta specializzazione e sviluppo economico di oltre 300 mila metri quadri. I tre lotti offrono un’opportunità di insediamento ad imprese e investitori in cerca di un contesto innovativo in una posizione strategica".



Letto così, quello di Quimmo (player specializzato del settore immobiliare), potrebbe sembrare un annuncio come tanti altri. In realtà, visto in filigrana, sembra avere un significato ben diverso. E che va oltre il concetto di una città che cambia pelle, abbandonando quella strettamente industriale e manifatturiera.

L'ex area della fabbrica di Mirafiori

Innanzitutto per l'area coinvolta: si tratta infatti di Mirafiori, dove un tempo sorgeva una parte della grande fabbrica Fiat (oggi Stellantis) e dove invece adesso si cercano nuove vocazioni. Collocate tra corso Settembrini e corso Orbassano, infatti, i tre lotti in cerca di nuova proprietà corrispondono alla "cornice" di tutto quel che, al momento, è operativo del progetto TNE, Torino nuova economia.Tne (con una compagine che conta Regione e Comune con le rispettive finanziarie) è nata infatti nell'ottobre de 2005 con la missione - come si legge anche sul suo sito Internet - della "riqualificazione e la valorizzazione delle aree acquisite da Fiat la realizzazione del Polo Tecnologico di Mirafiori e del Campo Volo di Collegno".