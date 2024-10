IoLavoro 2024, in due giorni 3.700 posti cercano il loro candidato più adatto

Sono 3.700 le opportunità di lavoro che in due giorni (oggi e domani) si presenteranno all' edizione 2024 di Io Lavoro , la kermesse che al Lingotto Fiere si propone di far incontrare domanda e offerta di impiego.

I numeri della kermesse

Oltre 3.000 le persone registrate , oltre duemila gli studenti, che per due giorni potranno ascoltare incontri, spiegazioni e vedere dal vivo attività che spaziano dell'edilizia all'estetica, passando per le auto o la reception di un albergo. Fino alla gioielleria. Addirittura, si può giocare a calciobalilla contro un robot dal braccio meccanico.

In crescita e itinerante

"L'evento cresce di anno in anno ed è diventato itinerante perché il nostro compito è stare sui territori e trovare opportunità - dice la vicepresidente regionale, Elena Chiorino -. Servono offerte di qualità, ma anche le giuste competenze. Solo così si può creare ricchezza. E Io Lavoro serve anche in termini di orientamento, per far capire le figure professionali più ricercate e quali percorsi formativi seguire". "Le opportunità ci sono - conclude - ed è compito della politica metterle in evidenza".