Ok della commissione Econ al parere sull'Intelligenza Artificiale del presidente Cirio

“Ora il dossier passa alla Plenaria di Bruxelles dove a metà novembre sarà votato dai rappresentanti di tutti i Paesi europei. Continuiamo in questa sfida che vede sempre più protagonista il nostro Piemonte in Europa” ha dichiarato il presidente. Il parere è frutto di un lavoro condiviso portato avanti nei mesi scorsi con una serie di interlocuzioni e incontri con diversi stakeholder che sono stati invitati a fornire il proprio contributo rispetto al ruolo degli enti regionali e locali nella definizione e nell'attuazione delle nuove regole sull'IA e nel contesto della doppia transizione verde e digitale, sull’utilizzo diffuso e sicuro della tecnologia nei processi interni delle pubbliche amministrazioni e sul ruolo che possono svolgere le regioni, le province e i comuni nel garantire la formazione di personale pubblico, anche attraverso l’uso dei fondi europei.

“Abbiamo lavorato nell’ottica della condivisione e del confronto per approfondire una riflessione su un tema sfidante come l’intelligenza artificiale e sulla sua applicazione all’interno del funzionamento dell'Unione Europea - aggiunge il presidente Cirio - L’obiettivo è attivare un meccanismo per la raccolta e la condivisione di strategie e linee guida sull'uso dell'IA a livello locale e regionale, facilitando lo scambio di best practice e l'apprendimento reciproco; promuovere l'applicazione dell'IA per nuovi usi industriali e per una migliore fornitura dei servizi pubblici, in particolare la sanità, che coinvolga appieno le autorità regionali e locali oltre a favorire la partecipazione attiva degli enti locali e regionali, per integrare le tecnologie legate all’intelligenza artificiale nelle strategie di pianificazione e sviluppo urbano e sfruttarne il potenziale predittivo per prevenire e gestire i disastri naturali”.

Alla sessione di Tampere, ha partecipato anche don Luca Peyron, Coordinatore dell’Apostolato Digitale della Arcidiocesi di Torino che ha contribuito alla redazione del parere ed è stato tra i protagonisti, lo scorso luglio nel capoluogo piemontese, incontro, organizzato presso l’Unione industriali di Torino, con istituzioni e stakeholder, a partire da Fabio Pammolli, presidente di Ai4Industry, la Fondazione nazionale per l’Intelligenza artificiale nata nel mese di maggio a Torino, e Michel Roccati, che ha raccontato come ha recuperato l’uso delle gambe dopo una lesione midollare completa, grazie ad elettrodi impiantati sul midollo spinale comandati da un tablet e all’intelligenza artificiale.