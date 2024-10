Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo tenta di superare il Bisonte

Dopo due prestazioni promettenti con Milano e Novara, la Wash4green Pinerolo ha fatto i primi tre punti in un derby vivace con Cuneo e oggi, sabato 26 ottobre, è al cospetto del Bisonte Firenze al PalaWanny. Le squadre scenderanno in campo alle 18 con diretta su Dazn e Volleyball World Tv. Entrambe a 3 punti, una vittoria per le ‘pinelle’ vorrebbe dire sorpasso. Anche se si è solo alla quarta giornata è stato lo stesso coach Michele Marchiaro, ieri, a dichiarare come da adesso i punti comincino a contare.