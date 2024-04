La Danza grande protagonista del Gala alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

La Giornata Internazionale della Danza, istituita dall'International Dance Council dell’Unesco nel 1982, è celebrata in tutto il mondo il 29 aprile per promuovere la danza come disciplina e forma d'arte universale, che unisce le persone oltre confini e differenze. Alla vigilia di questa importante ricorrenza, domenica 28 aprile alle 20.45 la Fondazione Egri per la Danza organizza alla Casa Teatro Ragazzi e Giovani uno speciale Gala della Danza dedicato alle eccellenze della creazione coreografica contemporanea del territorio: una vera e propria festa della danza che invaderà tutti gli spazi del teatro, e un’occasione per vedere sul palco un “arcipelago” di poetiche, temi e movimenti, che avrà un’attenzione particolare alle nuove generazioni e ai nuovi talenti.

L'evento darà al pubblico la possibilità di scoprire progettualità e creazioni di diverse compagnie e realtà culturali e coreutiche attive nel panorama locale ma riconosciute ben oltre i confini cittadini e regionali: le compagnie della Rete NEST, piattaforma di confronto tra i principali organismi di produzione della danza in Piemonte, che comprende la compagnia EgriBiancoDanza, il Balletto Teatro di Torino, Zerogrammi e CodedUomo, oltre a Coorpi, Tecnologia Filosofica ed Eko Dance Company.

"Questo evento conferma quanto la Fondazione Egri per la Danza sia stata sempre in prima linea nell’aderire all’invito con eventi atti a richiamare l’attenzione del pubblico: il Gala vedrà esibirsi le principali realtà che operano a Torino: un’occasione eccellente per visionare in un unico spettacolo gli aspetti variegati che la danza produce nel territorio", dichiara Susanna Egri, Presidente della Fondazione Egri per la Danza.

"È un onore per la Casa del Teatro – dichiara Emiliano Bronzino, Direttore Artistico e Progettuale della Fondazione TRG - ospitare anche quest’anno questo importante evento per promuovere il linguaggio della danza. Ringrazio la Fondazione Egri per la capacità di coinvolgere e collaborare con le realtà del nostro territorio".

Il programma EgriBiancoDanza porterà sul palco un estratto da “Amor di mundo”, una coreografia di Raphael Bianco che si ispira alla poetica di Cesaria Evora, cantante e ambasciatrice dell’arcipelago di Capo Verde, e alla sua musica a cavallo tra il fado portoghese e le percussioni africane così come tra malinconia e allegria. Il balletto, che trae il titolo proprio da una delle canzoni di Evora, è una danza dedicata alla gioia della vita e alla speranza di una felicità possibile, anche nelle avversità. “Gone flowers” è invece il titolo della coreografia presentata dal Balletto Teatro di Torino, realtà coreutica fondata da Loredana Furno a Torino nel 1979 e diretta da Viola Scaglione: un duo tutto al maschile dove la qualità di movimento proposta incontra l’estetica della contraddittorietà, in un lavoro che si sviluppa e ruota intorno ai concetti di contrapposizione e confronto.

Formazione e sperimentazione sono al centro di “Abitare il gesto”, la creazione short format a cura della coreografa Rita Petrone, presentata da Zerogrammi, organismo di produzione attivo dal 2001 e diretto dal coreografo Stefano Mazzotta: protagonisti giovani danzatori e giovani danzatrici, che porteranno sul palco una creazione nata all’interno del progetto di formazione Inventario 2024, che interroga sul ruolo del teatro e della danza intesi come luogo in cui la logica cede il passo all’intuito e dove l’azione è emozione. CodedUomo/Compagnia Daniele Ninarello presenterà “I Offer Myself to You”, una riflessione sul corpo, sulla postura dell'attesa quando è immerso nella sua solitudine, e sul desiderio di lasciarsi attraversare ed orientare da altre voci, quelle degli artisti: Cristina Donà, Elena Giannotti, Alessandro Sciarroni. Daniele Ninarello si lascerà guidare dalle loro immagini, suoni e sensazioni pervenuti attraverso scores sull’invito di immaginarlo nel colmare una provvisoria solitudine con il loro pensiero.

Il collettivo Tecnologia Filosofica porterà sul palco un estratto di “Eco del Mondo”: sullo sfondo di moti di piazza, la coreografia di Francesca Cinalli e Paolo De Santis mette in scena un Arlecchino rivisto e corretto ai giorni nostri, che non si presenta al pubblico nella sua versione frizzante e baldanzosa, quanto piuttosto sagoma dimessa e riflessiva. Prendendo spunto dal dipinto “Arlecchino allo specchio” di Pablo Picasso, esploriamo le possibilità fisiche e le posture del personaggio, nel tentativo di farlo uscire dalla tela per riflettere sulla condizione umana.

Eko Dance Company, compagnia di giovani talenti diretta da Pompea Santoro e attiva a Torino, porterà inoltre sul palco “Mirroring”: la creazione del coreografo Damiano Artale racconta l'atto d'imitazione, spesso involontario, di un linguaggio corporeo, del modo di parlare o delle espressioni facciali di un’altra persona, che rappresenta un bisogno di appartenenza, nonché la forma più sincera di adulazione, che riflette, nel vero senso della parola, il tentativo di stabilire un rapporto ed un legame profondo con l’altro.

Ad arricchire ulteriormente l’evento saranno inoltre due progetti speciali: prima dello spettacolo, infatti, in una delle sale della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, COORPI, associazione attiva dal 2002 nella realizzazione di progetti multidisciplinari, presenterà in anteprima assoluta la proiezione video delle opere ammesse in concorso alla sezione One Minute dell'undicesima edizione del contest di videodanza La Danza in 1 minuto.