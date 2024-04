Clima: Cgil il 30 aprile a Torino, Landini partecipa a 'G7 ascolti il lavoro e l'ambiente'

La Cgil, insieme all’Alleanza Clima Lavoro, organizza per martedì 30 aprile a Torino, in contemporanea alla plenaria dei ministri del G7 su ambiente, clima ed energia, l’iniziativa dal titolo “Il G7 ascolti il lavoro e l'ambiente”. Appuntamento presso lo Spazio Conferenze dell’Ilo, via Maestri del Lavoro 10, ore 9.30.

“Avanzeremo - spiegano i promotori - le nostre proposte per una giusta transizione, per un’economia ‘di pace’ al servizio delle persone e non del business e del profitto: politiche pubbliche fondate su lavoro, cooperazione, sostenibilità, lotta alla crisi climatica con l’uscita dai combustibili fossili, superamento dei divari tra Nord e Sud del mondo, diritti, piena e buona occupazione, partecipazione e solidarietà”.

Dopo i saluti di Christophe Perrin, direttore Cif-Oil e di Giorgio Airaudo, segretario generale Cgil Piemonte, aprirà i lavori il segretario confederale della Cgil Christian Ferrari. Seguiranno gli interventi di: Monica Di Sisto, Fairwatch-Sbilanciamoci; Katiuscia Eroe, Legambiente; Maria Grazia Midulla, Wwf; Luca Sardo, Fridays For Future. Presidierà i lavori Giulio Marcon, Alleanza Clima Lavoro. Il dialogo finale tra il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e il segretario generale dell’Ituc Africa Joel Akhator Odigie concluderà l’evento.