Binance Labs investe nella "elastic chain" ZKsync Sophon, la stella nascente del Web3

Binance Labs, il braccio di venture capital e incubazione da 10 miliardi di dollari dell'exchange di criptovalute Binance , ha investito una somma non divulgata in Sophon, una "elastic chain" ZKsync o una rete di Layer 2 in fase di costruzione utilizzando il framework modulare e open-source di Matter Labs, ZK Stack.

I colloqui tra Binance Labs e Sophon sono iniziati durante l'estate e il round di investimento si è concluso ad agosto, ha dichiarato Sebastien ("Seb"), cofondatore semi-anonimo e CEO di Sophon, nonché ex- responsabile di DeFi presso ZKsync, a The Block.

Il round è stato strutturato come un accordo semplice per token futuri (SAFT), ha affermato Seb, rifiutandosi di commentare la valutazione di Sophon.

L'investimento di Binance Labs porta il totale dei finanziamenti raccolti da Sophon fino ad oggi a oltre 70 milioni di dollari.

Sophon ha raccolto circa 60 milioni di dollari tramite una vendita di nodi a maggio e 10 milioni di dollari in un round seed all'inizio di quest'anno.

Cos'è Sophon?

Sophon è una elastic chain zkSync, precedentemente chiamata "hyperchain". In parole semplici, è una rete di Layer 2 costruita utilizzando il framework ZK Stack di Matter Labs.

Quando gli è stato chiesto in che modo costruire su Sophon sia diverso dal costruire su ZKsync, Sebastien “Seb” ha affermato che blockchain come ZKsync Era, Optimism e Arbitrum sono e rimarranno generaliste, servendo principalmente come hub per la liquidità e DeFi.

Tuttavia, per connettersi più profondamente con il retail, è necessaria una forte attenzione alla piattaforma e al prodotto, e Sophon aiuta in questo. Seb ha dichiarato:

"Nello spazio web2, a nessuno importa se sta usando Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud Platform quando utilizza Booking.com o Netflix; ciò che conta è l'esperienza della piattaforma, insieme ai canali di distribuzione e, in alcuni casi, alla cultura e/o alla comunità. La nostra visione è creare un ecosistema senza soluzione di continuità, coinvolgente e culturalmente ricco che integri web3 con le applicazioni della vita quotidiana".

Seb ha affermato di vedere Solana e Base come i concorrenti più vicini di Sophon, poiché sono i due "ecosistemi più orientati al retail".

Parlando del vantaggio competitivo di Sophon, Seb ha affermato che il ZK Stack consente a Sophon di differenziarsi "sfruttando l'astrazione dell'account nativa, esperienze senza gas e la capacità di alimentare il token base del gas con SOPH". Seb ha affermato che Sophon si concentrerà sulla creazione di un ecosistema di applicazioni web3 orientate al consumatore, inclusi giochi, social network e altro.

Sophon ha recentemente annunciato partnership con Aethir (AI), Azuro (previsioni) e Beam (gaming) come i suoi primi tre progetti ecosistemici e rivelerà il resto nei prossimi mesi, ha affermato Seb.

Il progetto di entrare nel settore del gaming abbraccia uno dei trend in crescita all’interno del settore delle criptovalute, ovvero il gaming su blockchain.

Questo segmento presenta progetti P2E (Play To Earn) basati su videogiochi, oppure su crypto casino che permettono di puntare criptovalute su slot machine, giochi da tavolo e scommesse.

