Ivrea, un finanziamento da 93mila euro per valorizzare il sito Unesco

Il Ministero della Cultura ha comunicato ufficialmente l’avvenuta assegnazione di un finanziamento di 93.000 euro alla Città di Ivrea in quanto ente gestore del sito Unesco “Ivrea Città Industriale del XX secolo”. La sovvenzione è stato assegnata grazie alla Legge 77 del 2006, che ogni anno eroga finanziamenti a favore dei siti facenti parte della Lista del patrimonio mondiale dell’Unesco, in seguito alla presentazione da parte di questi ultimi di progetti specifici.

La Città di Ivrea è quindi destinataria dell’assegnazione del contributo per il progetto “Community development, partecipazione attiva e comunicazione dei valori del sito”, che troverà realizzazione tra il prossimo mese di novembre e aprile 2026. Il progetto ha tra i suoi principali obiettivi quelli di incrementare la conoscenza del patrimonio Unesco tra gli eporediesi di tutte le età, di coinvolgere attivamente i giovani nel processo di sviluppo sostenibile del territorio, di sostenere l’ideazione, la progettazione e l’implementazione di iniziative innovative volte a migliorare la qualità della vita e la percezione del sito Unesco tra gli eporediesi e, infine, di facilitare la comunicazione tra tutti i soggetti a diverso titolo impegnati nella valorizzazione del sito e che, in qualche modo, lo vivono quotidianamente.

Per realizzare gli obiettivi indicati, verranno messe in atto diverse azioni che coinvolgeranno tutta la città: una “Call for ideas” per giovani creativi, con l’obiettivo di stimolare la progettazione culturale in città; un evento che coinvolgerà le scuole della città; una serie di attività che vedranno protagonisti bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio che saranno impegnati nello studio e nella redazione di una guida cartacea e on-line del patrimonio olivettiano, la realizzazione di momenti di aggregazione della cittadinanza nei luoghi Unesco (sia nella core-zone, sia nei quartieri olivettiani della città) attraverso l’ideazione, l’organizzazione e la comunicazione di attività espositive, performative e culturali finalizzate alla disseminazione dei valori Unesco.