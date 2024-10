NON C’È UNA DIFFERENZA TRA L’UNIVERSITÀ TRADIZIONALE E L’UNIVERSITÀ TELEMATICA… MA TANTE!

Spesso all’ECP INPUT Academy ci chiedono quel è la differenza tra l’università tradizionale e l’Università Telematica Pegaso, Mercatorum e San Raffaele. In realtà la domanda più giusta sarebbe: “quali sono le differenze?”

L'università telematica rappresenta una moderna evoluzione dell'istruzione superiore, offrendo una serie di vantaggi significativi rispetto all'università tradizionale. Questo approccio innovativo si adatta alle esigenze di uno scenario educativo in continua trasformazione, consentendo agli studenti di godere di una formazione di qualità con maggiore flessibilità e convenienza.

Uno dei principali vantaggi dell'università telematica è la possibilità per gli studenti di decidere autonomamente quando seguire le lezioni, potendolo fare in diretta o in streaming.

Questa flessibilità di orario permette agli studenti di conciliare gli impegni accademici con quelli personali e professionali, garantendo una maggiore personalizzazione del percorso di studio.

Infatti è molto alto il numero di studenti che provengono da diverse attività lavorative: Pubblica Amministrazione, Forze Armate, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del fuoco e Polizia Penitenziaria; inoltre sono decisamente in crescita il tasso di iscrizione degli studenti neo diplomati.

Oltre a poter gestire il proprio tempo, gli studenti dell'università telematica possono scegliere se dare gli esami in forma scritta o orale e decidere se farlo online o presso una delle tante sedi universitarie Pegaso come l’università a Pegaso Torino.

Questa flessibilità nella modalità di esame consente agli studenti di adattare le prove alle proprie preferenze e alle proprie esigenze, contribuendo a un'esperienza di valutazione più personalizzata e accessibile.

Un ulteriore punto a favore dell'università telematica è la disponibilità di sedi d'esame diffuse, che consentono agli studenti di sostenere le prove in luoghi comodi e accessibili.

Questa distribuzione capillare semplifica la logistica degli esami e offre agli studenti la possibilità di scegliere la location più adatta alle proprie esigenze.

Per iscriversi all’Università Telematica non occorre fare test d’ingresso, quindi potrai scegliere il corso più adatto a te, senza aver paura di non riuscire a passare i test preliminari obbligatori in alcuni corsi di laurea tradizionali.

L'accesso online ai materiali di studio rappresenta un altro grande vantaggio dell'università telematica, eliminando i costi per i testi d'esame. Gli studenti hanno a disposizione tutti i materiali necessari per lo studio direttamente sulla piattaforma online, permettendo loro di risparmiare tempo e soprattutto denaro nella ricerca dei libri di testo.

L'università telematica offre inoltre la possibilità di studiare senza doversi trasferire in altre città o pagare costosi affitti per frequentare i corsi. Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa per i lavoratori, che possono continuare la propria formazione senza dover interrompere la loro attività professionale, consentendogli di partecipare a concorsi e ottenere avanzamenti di livello.

Oltre a favorire risparmi significativi, l'università telematica permette agli studenti di pianificare il pagamento delle tasse accademiche in comode rate, comprese le opzioni mensili. Questo sistema agevola la gestione dei costi degli studi e favorisce l'accesso all'istruzione superiore per una gamma più ampia di studenti.

Infine, gli studenti dell'università telematica possono contare sull'ECP per essere seguiti e supportati in modo continuativo dal momento dell'iscrizione fino al giorno della laurea. Questo strumento offre un'assistenza personalizzata che accompagna gli studenti lungo tutto il percorso accademico, garantendo un supporto costante e mirato.

Quindi non si può chiedere solo qual è la differenza tra l’università tradizionale e quella telematica, perché sono tanti i vantaggi che possono offrire Pegaso, Mercatorum e San Raffaele.

L'università telematica si distingue per la sua flessibilità, convenienza e supporto personalizzato, offrendo agli studenti un'esperienza accademica adattabile alle esigenze e agli impegni di una società moderna.

Grazie a una serie di vantaggi che vanno dalla personalizzazione del percorso di studio alla riduzione dei costi e al supporto continuo, l'università telematica si conferma come una scelta all'avanguardia per coloro che cercano un'istruzione superiore di qualità in linea con le sfide del mondo contemporaneo e noi dell’ECP INPUT Academy vogliamo aiutarti a “disegnare il tuo futuro”.

Se vuoi saperne di più chiama pure il Numero Verde: 800.151562.