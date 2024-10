Volley A1/F: Sorokaite mvp in una serata da 3 punti [FOTO]

Sorokaite ha guidato la riscossa dopo la brutta prestazione di Firenze e proprio a lei è andato il premio di mvp nella partita vittoriosa di ieri sera contro Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Il tabellino per lei recita 19 punti con 3 ace. Incisiva come al solito anche Smarzek con 21 palle a terra. In doppia cifra anche Perinelli (14), Akrari (11) e Sylves (11).

Dall’altra parte della rete brilla la ex Németh che mette a terra 28 punti, mentre Ungureanu si ferma a 12. I 3 punti conquistati ieri portano la Wash4green Pinerolo al nono posto nel gruppo di squadre a 6 punti, in attesa dei risultati di stasera di Firenze e Bergamo. Proprio Németh e Ungureanu, assieme a Pecorari, prima del match, sono state premiate dalla società per la loro militanza nel Pinerolo.