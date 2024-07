Flashback Habitat: apre la mostra Galaverna di Massimo Sacchetti

“Nel momento in cui la scultura è solo pensiero nella nostra mente e nella nostra memoria, essa può crescere e formarsi in un processo temporale. Allo stesso modo, una volta uscita dal nostro cervello e materializzata in oggetti concreti, la scultura cresce e si riproduce in quanto insieme di esperienze e di idee che si diffondono trasformandosi. Si tratta della stessa metamorfosi che avviene per le piante, che si riproducono dall'unione dei principi maschili e femminili messi in comunicazione dalla contiguità, dagli insetti, dal vento. Intesa come pensiero progettante la scultura raggiunge la sua forma con un processo mentale che attinge alla memoria e alla percezione dell'ambiente e delle materie impiegate nella costruzione”. Le parole dell’artista Massimo Sacchetti.