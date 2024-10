Un nuovo look per la Sala Dialisi di Chieri

Sono terminati in questi giorni i lavori di ristrutturazione che hanno interessato gli ambienti comuni della Sala Dialisi dell’Ospedale Maggiore Chieri. L’intervento iniziato a metà settembre, ha riguardato i muri e i pavimenti dell’ingresso e dell’area di attesa della sala dialisi situata al piano terra del presidio chierese, migliorandone non solo l’aspetto ma anche l’accessibilità.

Il Commissario dell’ASL TO5, Bruno Osella, afferma: “Nell’attesa che venga realizzato il tanto atteso ospedale unico, continuiamo a lavorare per cercare di offrire ai pazienti, e agli operatori, spazi adeguati in cui svolgere le proprie attività”.

Aggiunge il dott. Gianluca Leonardi, direttore della S.C. Nefrologia: “Ringrazio la Direzione Aziendale per il supporto offerto nella programmazione ed esecuzione di lavori che hanno ridato dignità e decoro agli ambienti dove, solo per i trattamenti dialitici, si registrano più di 18.000 accessi all'anno. Un bel biglietto da visita per chi accede alla struttura e un luogo più confortevole per il personale che a vario titolo vi lavora.”