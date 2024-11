Un’esplosione in piena notte: a Lessolo portato via il bancomat con il metodo della marmotta

Un’esplosione in piena notte nel piccolo centro di Lessolo, nella valle della Dora Baltea, a nord di Ivrea. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 4,30 allo sportello Unicredit, proprio nel centro del paese, in via Vittorio Veneto, al civico 37. Qui con il metodo della marmotta, ovvero con l’inserimento di una carica esplosiva all’interno dello sportello e l’innesco al di fuori, è stato fatto saltare il bancomat del comune.