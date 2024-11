Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo nella tana della Uyba

Sarà una trasferta insidiosa quella di domani, domenica 3 novembre. La Wash4green Pinerolo se la vedrà con la Eurotek Uyba Busto Arsizio all’E-Work Arena di Busto. Le ‘farfalle’ sono in un periodo di forma eccezionale: hanno battuto in fila Scandicci e Chieri. Due risultati a sorpresa, che le permettono di essere a pari punti con le ‘pinelle’, a quota 6, rispettivamente in nona e decima posizione. La vincitrice della gara di domani alle 17 staccherà la rivale e potrà continuare con slancio la corsa verso le prime otto posizioni, che, alla fine del girone di andata, varranno la qualificazione alla Coppa Italia.