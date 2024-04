Pasqua da record per i turisti, Lo Russo: "Torino lascia stupiti. Vogliamo essere porta d'accesso per Piemonte e Valle d'Aosta"

"Puntiamo molto sulla vocazione turistica del nostro territorio, che propone un'offerta culturale e artistica davvero ricchissima e che, anche grazie agli investimenti e alle azioni che stiamo continuando a mettere in campo, sta diventando sempre più attrattivo per turisti e torinesi". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, commenta i risultati turistici del lungo Ponte di Pasqua. Nonostante la pioggia ed il meteo incerto, sono 4 milioni le persone che hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza in Piemonte.