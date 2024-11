Con “VETRINE in MOSTRA” Chivasso diventa una Galleria d’Arte a Misura di Passante

Ad ottobre l’associazione Prisma Laboratorio Artistico ha presentato l'iniziativa culturale “PERCORSI”, che ha come obiettivo far comprendere e scoprire il talento degli artisti del territorio che vi partecipano, ammirando le loro produzioni artistiche in mostre personali e/o collettive. Si è partiti con la mostra personale di una giovanissima artista.

“VETRINE in MOSTRA” fa parte di “PERCORSI” ed è una rassegna artistica itinerante, una collettiva diffusa, promossa ed organizzata da Prisma con la collaborazione dei commercianti della bellissima città di Chivasso, che hanno aderito in più di 100, e la partecipazione di quasi 50 artisti del territorio.

Dal 9 novembre fino al 20 novembre, nelle vetrine dei negozi aderenti al progetto, sarà possibile ammirare tantissimi capolavori e le vie della città si trasformeranno in una grande ed originale galleria d’arte a misura di passante.

L’evento sarà inaugurato sabato 9 novembre, alle ore 16, in Piazza della Repubblica.

“’VETRINE in MOSTRA’ vuole essere un processo di comunicazione tra società e arte, quindi, oltre a far comprendere e scoprire il talento degli artisti espositori si vuole far vivere al cittadino la bellezza di una vetrina impreziosita dall’espressione di un'opera d’autore, portando l’arte al di fuori dei luoghi dove convenzionalmente viene fruita, pensando che possa essere un modo diverso per promuoverla e per tornare a sensibilizzare un po’ tutti alla bellezza, quella che ha sempre caratterizzato il nostro Paese, definito dal mondo come il ‘Paese delle Belle Arti’ - ha spiegato Alessio Baroni, il presidente di Prisma -. Dato che anche nella nostra città, e territorio, ci sono diversi artisti che portano avanti questa cultura del bello, esprimendola con le loro opere, si è pensato di realizzare questa iniziativa, dando così risalto a loro e alle attività commerciali - ha aggiunto -. Un grosso grazie a tutti coloro che stanno rendendo possibile la concretizzazione di questo evento e che ci stanno supportando. Un ringraziamento particolare va poi a Marianna Fiume e all’associazione commercianti di Brandizzo, perché è dalla loro iniziativa “Arte in Vetrina”, realizzata lo scorso aprile, che abbiamo preso spunto per il nostro progetto. Sono stati contentissimi di sapere che ci sarebbe piaciuto proporre qualcosa di simile anche a Chivasso. Un altro ringraziamento particolare va ad Alessandra Sgura, la nostra direttrice artistica e curatrice di questo evento”.

Questa iniziativa è piaciuta tantissimo ed è stata appoggiata fin da subito dall’amministrazione comunale, in particolare dal sindaco Claudio Castello e dagli assessori, rispettivamente al Commercio e alla Cultura, Chiara Casalino e Gianluca Vitale.

“Ci teniamo, in generale, a ringraziare e a fare i complimenti a Prisma per aver ideato questo progetto ed anche per l’impegno profuso nel realizzarlo - ha affermato Casalino -. Come rappresentante dell’assessorato al Commercio plaudo poi, ovviamente, a tutto quello che può dare risalto alla nostra città e ai nostri negozi, e ringrazio i numerosissimi commercianti che hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa. Invitiamo tutti a venire a Chivasso per una passeggiata tra shopping e arte”.

Parole di apprezzamento anche da parte del sindaco Castello che ha spiegato quanto sia bello ed importante veder collaborare insieme realtà diverse per uno scopo comune, cioè rendere ancora più bella ed attrattiva la nostra città.

Dello stesso parere anche Vitale: “Questa è un’ottima iniziativa, che raggiunge almeno due obiettivi fondamentali: il primo quello di diffondere e promuovere l’arte in modo originale e soprattutto su larga scala, permettendo a tutti di poterne godere anche indirettamente guardando le vetrine dei negozi; il secondo quello di creare una virtuosa sinergia tra il commercio, la città e l’arte, permettendo a tutti i soggetti di ottenere magnifici ed incantevoli benefici. Colorare i negozi con la presenza dei quadri in vetrina rappresenta una carezza per l’anima sia umana che della nostra città. Chivasso si tingerà di bello”.

“VETRINE in MOSTRA” ha avuto poi, immediatamente, anche l’appoggio di Ascom Confcommercio. Il presidente Carlo Nicosia ha ribadito quanto “commercio e cultura” sia un binomio in cui lui e l’associazione che rappresenta a Chivasso credono da sempre, e ha ringraziato Prisma per l’idea. “Questa è un’occasione importante per la Città dei Nocciolini, per attrarre visitatori e per far conoscere il meraviglioso centro storico, i tanti negozi, i bar, le pasticcerie ed i ristoranti”.

Ma veniamo ai veri protagonisti di “VETRINE in MOSTRA”, ovvero gli artisti ed i commercianti…

ARTISTI: Antonella Cerabona, Cinzia Carrirolo, Giovanni Della Malva, Diana Pronestì, Francesco Siclari, Domenico Siccardi, Dorina Cena, Elisa Savio, Luigi Rigoletti, Federica Zarcone, Cesare Zanirato, Angela Sgura, Ugo Muzio, Francesco Capello, Gaia Frola, Gennaro Posa, Francesca Merlo, Giulia Morei, Salvatore Pronestì, Giulia Perissinotto, Katia Loscalzo, Gian Pietro Farina, Luigi Cipolla, Marco Chianale, Francesca Zanetto, Nice, Alessandra Sgura, Osvaldo Alberti, Piero Zannol, Rosanna Bassani, Sara De Siena, Michele Franco, Sofia Leuci e Virginia Mussolin. In aggiunta agli adulti, membri e non di diverse associazioni culturali ed artistiche, tutti uniti sotto il segno dell’arte, ci sono anche i ragazzi più grandi/ frequentanti da più tempo i corsi di disegno di Prisma, ovvero: Aurora Mignone, Vittoria Andrei, Elisa Costache, Ginevra Gallo, Sofia Giacosa, Lorenzo Oggero, Marta Pizzo, Matteo Daniele, Lorenzo Forneris, Mattia Dessimone, Natalia Ielapi, Serena Caputo, Sofia Mancuso e Angelica Grella Grassi.

NEGOZI: Oggero Gioielli, Kenia Abbigliamento, Argento Vivo Addosso… Moda 0-16 anni, Quadrifoglio, Axolotl Libreria, Caffè del Borgo, Scapecchi Sport, Tiffany Pink, Charme, 101Caffè, Il Filo dei Sogni, Modish Abbigliamento, Farmacia Croce Dr. Demarchis Ernesto, Tabaccheria Crosetto Tiziana, Taccomatto, Ottica Cena, Gioielli Vogliotti, Molinari Chivasso, Piagelleria, La Passione per il Tempo, Occhiali.it, Chance N@tstyle Accessori Moda e Fragranze, Ricci e Capricci Capelli e Bijoux, Alice Gioielli, Dòm’S, Coffee Store, Tribeca, Bar dello Sport, Hype Music Bistrot, Artigian Cuoio, Fantasy Intimo, Bar Borsa, Tribe Beautyhair, Intimo Divino, Ultimo Impero Abbigliamento, Ottica Fatibene, Bottega D’Arte, Relax Casa Arredamenti, Idexè, Libreria L’Angolo di Fricci, Evergreen, Intimi Capricci, Joys, Ottica del Vicolo, Zelger Esperti dell’Udito, Tinkerbell, Azienda agricola ‘Me na vira, Intesta BarberShop, BollicinE Abbigliamento, Blooker, Fiori del castello, Grassone - Forme di Luce, Farmacia Moderna, Gallery, Oikìa Arredamenti, Patrizia Martini, Amore Abbigliamento, M&M Riparazioni Sartoriali, Edicola Non Solo Giornali, Tintoria Acqua & Acqua, GiocarpensandO, Elodiana Boutique, Ciaoviaggi Agenzia di Viaggi e Turismo, Colorificio M.P. sas di Musso, Ottica delle Valli, Bottega Verde, Bottiglieria Succo d’Uva, L’arte della lana, Caffè Pasticceria Bonfante, Zimar Tutto Capelli, Charanga, Pasticceria Piccoli, Shakti, Ferramenta Gerra, Predieri Moda, Bimbi Ca, Vendôme, Mondadori Bookstore, Colori Lontani, Dolci Capricci, L’Erbolario, Fashion Intimo, Fuoriportici 35, Anna Merceria, L’orologiulio, Fuoriportici Uomo, Fiaba, CD Parrucchieri, Cioccolato, Tabaccheria Graziano, Robe di Kappa, Freestyle Store, Ghersin, Note di Colore, Farmacia Fassola snc, La Buona Dispensa, Pensiero Fiorito, Panetteria Lopez, De Simone Gioielli, VR Parrucchieri, 4 Chiacchiere, Carisma, Caffetteria Pasticceria Bernhardt, Hanger Uomo, Rocca Gioielli, Luxe Parrucchieri, Erboristeria Il Tiglio.