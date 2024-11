Atp Finals, sarà Medvedev a tenere a battesimo l'edizione 2024. Sinner domenica sera contro de Minaur

Nel giorno dei sorteggi dell'edizione 2024 delle Atp Finals, è stato definito anche il programma delle prime due giornate di gara.

Si inizia con Medvedev, domenica sera Sinner

A tenere a battesimo il torneo (dopo la sfida di doppio tra le coppie Koolhof-Mektic e Purcell-Thompson), alle re 14 sarà il russo Daniil Medvedev, già vincitore in passato del torneo, che se la vedrà con l'americano Taylor Fritz, finalista a settembre degli US Open.

Per vedere in campo Jannik Sinner bisognerà attendere la sessione serale, quando (non prima delle ore 20.30) il campione azzurro debutterà a Torino contro l'australiano Alex de Minaur, da lui sempre battuto in tutti i precedenti e su tutte le superfici.

Lunedì Alcaraz e il duo Bolelli-Vavassori

Lunedì, invece, spazio ai quattro moschettieri inseriti nel gruppo intitolato al campione australiano John Newcombe: i primi a scendere in campo, nella sfida delle ore 14, saranno l'attesissimo spagnolo Carlos Alcaraz e il norvegese Casper Ruud, mentre in serata (dopo la sfida di doppio che vedrà i nostri Bolelli e Vavassori opposti alla coppia Bopanna-Ebden) toccherà al numero 2 del mondo, il tedesco Sasha Zverev, che esordirà contro il russo Andrey Rublev.