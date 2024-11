Il Teatro Santa Croce riparte tra volti noti e teatro-musica

Il Teatro Santa Croce si prepara a una nuova stagione. Tra le novità di quest’anno un’attenzione particolare al teatro-musica e il ritorno di volti noti del cinema e della televisione italiana.

‘Porca Miseria’ è il titolo del primo spettacolo, dedicato al tema della povertà: in programma per stasera, venerdì 8 novembre, alle 21, sarà portato in scena da Gianni Bissaca.

Tornano delle rappresentazioni dedicate al mondo dei bambini come lo speciale di Natale ‘The Bubble Rock Show’ venerdì 6 dicembre, i burattini de ‘Il viaggio di Grusso’ domenica 16 febbraio e ‘Il magico mondo di Laura’ domenica 23 febbraio 2025.

“Già dalle stagioni precedenti abbiamo inserito degli spettacoli per i bambini, ma anche messe in scene meno leggere, riguardo ad esempio la Giornata della Memoria, a cui è dedicato ‘Per non dimenticare’ in programma sabato 25 gennaio, e la Festa della Liberazione, con ‘Il sole della vittoria sorge sulla nostra amata patria’, in previsione per sabato 12 aprile in conclusione della stagione”, spiega Katia Malan, direttrice artistica del Teatro Santa Croce di via Tolosano 8.

Quest’anno ci sarà un occhio di riguardo verso il teatro-musica. “Non sarà proposto solamente il genere del musical, ma anche spettacoli teatrali come il ‘Concert Jouet’ di venerdì 7 marzo, dove le attrici lavorano sia sulla musica che sul canto, e ‘La donna si racconta nel canto popolare’ di domenica 9 marzo, con i ragazzi di VocinVolo che alternano teatro e canto”. Entrambe le rappresentazioni sono parte dello speciale Giornata internazionale della donna.

Un cartellone che lascia spazio anche alle compagnie teatrali non professionali. “Quest’anno abbiamo le compagnie Pathos, Fratelli Chase e Messinscena Aps. Per la direzione è importante avere un teatro di qualità, senza che siano per forza nomi famosi”, conclude Malan.

La stagione artistica comprenderà 14 appuntamenti e il costo del biglietto intero per ognuna sarà di 10 euro. Verrà data l’opportunità di acquistare un abbonamento per gli otto spettacoli canonici al costo di 80 euro, eventualmente comprandolo solamente per determinate rappresentazioni. Non sono comprese quelle appartenenti alla rassegna off, a ingresso libero, alla Domenica Bimbi, con il biglietto unico di 5 euro, o allo Speciale Natale. Infine, è possibile, informando la direzione artistica, cedere l’abbonamento a un’altra persona.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 339 6091781 o katiamalan@libero.it.