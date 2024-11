Il sindaco di Pinerolo ai ferri corti con l’Ad di Acea Pinerolese Industriale

La tensione degli ultimi giorni, legata al futuro della gestione dell’acqua, è sfociata in un braccio di ferro tra il sindaco di Pinerolo Luca Salvai e l’amministratore delegato di Acea Pinerolese Industriale Francesco Carcioffo.

Ieri sera un gruppo di una settantina di dipendenti Acea del settore idrico è andato a protestare davanti al municipio e il primo cittadino si è arrabbiato con l’articolo uscito sull’edizione online del settimanale pinerolese, nel cui titolo si parla di difendere l’azienda.

“L’ho sempre difesa. Sono due anni che continuo a farlo contro tutto e contro tutti, qui nel Pinerolese e negli altri territori. Se questa è la moneta con cui vengo ripagato, non ci sto. Il connubio tra Carcioffo ed Eco del Chisone è inaccettabile – tuona –. Tornerò a parlare con lui se si dimette dall’Eco del Chisone”.

Ma cosa centra il settimanale locale? Carcioffo è componente del cda della cooperativa che edita il giornale. E proprio su questo fa leva per respingere la richiesta: “Io non faccio parte della redazione e non mi occupo dei contenuti – ribatte l’Ad Acea –. Sono nella cooperativa editrice e do una mano sui conti. Quindi la mia risposta alla richiesta di Salvai è ‘no’, ma sono pronto a ricucire un rapporto che lui ha scucito”.