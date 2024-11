Nonostante abbiano già abbassato l’età per andare al fronte e nonostante gli sforzi per reclutare sempre più soldati, a Kiev mancano gli uomini. E allora parlano di coinvolgere attivamente anche le donne. Come riferisce il sito Strumenti Politici , alcuni fra i vertici politici e militari del Paese stanno cercando di convincere l’opinione pubblica della bontà di questa idea. Per il momento, infatti, il servizio delle donne è solamente su base volontaria, sebbene alcune di loro abbiano ruoli anche in prima linea.

Ma non sono sufficienti nemmeno lontanamente. Il deputato Roman Kostenko del Comitato parlamentare per difesa, sicurezza nazionale e intelligence ha detto che, per come stanno le cose, servirebbero 500mila soldati. Tuttavia, l’obiettivo posto dal governo era di trovarne 200mila e ad oggi gli ufficiali non riescono ad arruolare nemmeno il 20% della cifra prevista. Così si è tornati a parlare di coscrizione obbligatoria femminile, dopo che ad aprile Zelensky l’aveva rigettata. L’ha riproposta l’ex comandante in capo delle Forze armate Valery Zaluzhny, che ora è ambasciatore a Londra. Ha dichiarato che Kiev chiamerà alle armi le sue donne “se necessario per salvare l’Europa dalla guerra”.

A sua volta, la parlamentare Maryana Bezuhla sostiene che non arruolare le cittadine sia una forma di discriminazione verso i cittadini, dal momento che tutti quanti sono tenuti a difendere il Paese. Proprio come fanno già in Israele, ribadisce la consigliera militare Oksana Hryhorieva, la quale però dimentica un dettaglio. La grossa differenza è che a Israele Washington sta dando le sue armi più avanzate, come il sistema antiaerea THAAD. All’Ucraina, invece, invia gli avanzi degli arsenali e nemmeno in grossa quantità.