Volley A1/F: Missione tre punti per la Wash4green Pinerolo [VIDEO]

Tre punti. Una vittoria piena. Questo è l’obiettivo della Wash4green Pinerolo per la gara di domani, domenica 10 novembre, al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte. Alle 17 dall’altra parte della rete ci sarà la neopromossa Cda Volley Talmassons Fvg, che è dodicesima a 4 punti, mentre le ‘pinelle’ sono decime a 7. Nel video coach Michele Marchiaro analizza la gara contro Busto Arsizio e parla della condizione attuale della squadra, che a occhi esterni sembra non avere quella grinta e quell’atteggiamento rognoso, nei momenti difficili, che l’ha contraddistinta nei due anni precedenti in A1.