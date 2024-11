Piscine: a Torino riaprono Trecate, Franzoj e Lombardia, alla Gaidano lavori fino ad aprile

Quando riapriranno le piscine comunali a Torino? Questa estate alcune piscine come la Franzoj e la Trecate non hanno aperto al pubblico, nonostante le promesse, a causa di problemi con la ditta che doveva effettuare la ristrutturazione.

A spiegare ciò che è successo, e quando riapriranno le piscine che oggi sono chiuse, è stato l'assessore allo sport Mimmo Carretta, in una risposta all'interpellanza di Silvia Damilano (Torino Bellissima), che chiedeva chiarimenti in merito alla piscina Trecate, chiusa dalla scorsa primavera.



"L'azienda esecutrice dei lavori - ha spiegato Carretta - ha avuto fin da subito difficoltà nel reperimento di forniture e maestranza e quindi si è rivolta a un subappaltatore che si è dimostrato in difficoltà a organizzare le attività in contemporanea negli 11 impianti sportivi della città. I problemi dell'impresa e le condizioni meteo avverse non hanno consentito la conclusione dei lavori per l'apertura estiva delle piscine Franzoj e Trecate".



L'obiettivo è garantire l'apertura della piscina esterna per questa estate, mentre quella interna verrà chiusa da fine marzo fino alla riapertura per il prossimo autunno. "Riguardo la Trecate - ha continuato Carretta - attualmente sono in esecuzione i lavori sulla piscina esterna e l'impresa esecutrice ha garantito la conclusione entro marzo 2025. Garantisce inoltre che le lavorazioni in copertura della vasca interna da 50 metri saranno effettuate dal 31 marzo al 28 luglio, non compromettendo l'utilizzo della vasca esterna".

Delle altre piscine, la Franzoj dovrebbe riaprire a breve, visto che sono conclusi i lavori in vasca ed è in fase di riempimento da parte della città, che ha indicato come "inizio novembre" il periodo di riapertura.

La piscina Lombardia, chiusa l'8 aprile, riaprirà invece a fine novembre. Nella Gaidano, invece, i lavori iniziano oggi e dureranno fino al 22 aprile 2025. La piscina Massari, gestita non dal Comune ma da associazioni sportive, è stata riaperta oggi, lunedì 11 novembre, destinando due fasce orarie al giorno al nuoto libero, con tariffe differenti rispetto a quelle comunali.