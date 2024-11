Gli ambulanti scendono in piazza contro il governo: "Subito un tavolo di confronto"

Gli ambulanti sono scesi in piazza per manifestare contro il governo sul tema del mancato rinnovamento delle licenze. Il corteo è stato organizzato dal GOIA Fenapi , l'ente rappresentativo dei piccoli commercianti nel settore mercatale.

I manifestanti sono partiti da piazza XVIII Dicembre, di fronte al vecchio ingresso della stazione ferroviaria di Porta Susa, in direzione piazza Castello. L'obiettivo del corteo è arrivare sotto alla Prefettura di Torino per chiedere un tavolo di confronto con il governo.

A seguito del corteo sono deviate, su percorsi alternativi, le seguenti linee: 4, 8, 10,10N, 11, 13, 15, 19, 29, 46, 49, 51, 55, 56, 59, 59/, 72 e 72/.

In particolare i manifestanti denunciano licenze non sicure e definiscono sbagliato togliere la tassa giornaliera. Inoltre, secondo il nuovo ddl, quanto corrisposto ai comuni dagli ambulanti venga anche assoggettato ad IVA, generando così ulteriori aumenti per il settore dei mercatali ambulanti. "Le proteste non si fermeranno qui"

"Questo è solo l'inizio delle proteste, vogliamo contestare il ddl, che senza chiedere nulla a nessuno ora si trova in fase di discussione, per togliere la tassa giornaliera – ha commentato Giancarlo Nardozzi segretario nazionale del Goia – Non abbiamo rinnovi sicuri, nello stesso tempo chiedono un investimento per un furgone che non riusciremo a pagare. Siamo alle barzellette e ora chiediamo un tavolo per rappresentare la categoria e mettere una parola fine a questa situazione".

"Il ddl depositato in Senato da due parlamentari di maggioranza, vuole annullare la legge sulla tassa giornaliera che ha richiesto più di dieci anni di lavoro per essere realizzata – ha dichiarato Gregory Massa, Direttore del Goia – Ci sono addirittura altri comuni italiani che chiedono di applicare la norma nelle loro metropoli. La tassa giornaliera è stato un guadagno per tutti e ora è minacciata".