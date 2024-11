Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo vola con ‘Charlie’ Cambi [FOTO]

Cambi in palleggio (foto di Christian Bosio)

Ieri ‘Charlie’ Cambi ha volato sotto rete e la Wash4green Pinerolo ha volato con lei. La palleggiatrice, reduce da una serie di acciacchi dopo l’oro olimpico, ha sfoderato una prestazione di classe e tenacia trascinando la squadra al suo primo 3-0 stagionale e meritando il titolo di mvp.

A parte un primo set combattuto, Cda Volley Talmassons Fvg non ha avuto grosse possibilità di incidere nel match che si è disputato al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, malgrado il tentativo di spingere al servizio per mettere in difficoltà la ricezione delle pinelle. Scorrendo il tabellino, la top scorer è stata Sorokaite con 17 punti, mentre Smarzek si è fermata a 10. Ancora assente il libero titolare Ilenia Moro, che ha registrato uno stiramento alla coscia prima della gara con Busto Arsizio, ma la sua vice Giada Di Mario ha giocato una gara convincente.

La vittoria con Talmassons è stata un’iniezione di fiducia in vista di una trasferta proibitiva come quella di domenica prossima nella tana di Conegliano.