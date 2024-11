42° Torino Film Festival, boom al botteghino: nel weekend +60% di biglietti venduti rispetto al 2023

Il 42° Torino Film Festival non è ancora iniziato, ma nonostante le polemiche sul boom di ospiti vip, rispetto ai film in programma, ha già raggiunto uno dei suoi obiettivi.

Come fanno sapere gli organizzatori, nel primo fine settimana di apertura delle prevendite, ha registrato "un 58,9% in più di biglietti acquistati nel primo week-end, rispetto a quello dell'anno passato - si legge nella nota stampa - Un dato ancora più eclatante, se si considera che i titoli in programma di questa edizione sono 120, un numero ben inferiore ai 181 film presentati in Selezione Ufficiale del 2023 (senza considerare i fuori programma) e che testimonia l'attesa e l'interesse per i film scelti dal direttore Giulio Base e il comitato di selezione del 42Tff".