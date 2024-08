Trovato con quasi 20 chili di hashish nascosto in auto: in manette 46enne

A Madonna di Campagna un 46enne marocchino arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Nei giorni scorsi i poliziotti hanno iniziato ad osservare l'extracomunitario perché sospettato di vendere droga.

Lo straniero viveva in un piccolo paese della cintura torinese, pertanto i suoi spostamenti sono stati attentamente vagliati dagli agenti per capire se quanto ipotizzato potesse avere un riscontro. Durante uno dei servizi di appostamento, il 46enne è stato visto salire a bordo della propria auto e recarsi dalla propria abitazione a Torino.



Sosta per scambio droga

Prima di arrivare nella destinazione, il 46enne ha effettuato una sosta in un bar per poi recarsi in via Sparone, zona isolata e di scarso passaggio di Madonna di Campagna. Dopo 10 minuti di attesa, la macchina del marocchino è stata affiancata da un furgone bianco, il cui conducente non è sceso dal mezzo, ma ha passato velocemente all’uomo due voluminosi borsoni, che immediatamente il 46enne ha messo nel portabagagli.

200 panetti di hashish

I poliziotti hanno raggiunto il marocchino prima che si allontanasse: all'interno del

bagagliaio della vettura hanno trovato nelle valige 200 panetti di hashish, per un peso di quasi 20 kg. L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.