Un nuovo ambulatorio per sgravare il Pronto soccorso dell’ospedale di Pinerolo

Dopo il Covid, le richieste di toracentesi e paracentesi sono aumentate e l’Asl To3 lancia da oggi un nuovo servizio sperimentale nello spazio del Dea, proprio per sgravare il Pronto soccorso di Pinerolo e ridurre le code e gli accessi impropri.

La toracentesi è un’analisi del liquido prelevato dalla cavità pleurica, mentre la paracentesi di quello della cavità peritoneale. Sono procedure invasive che hanno finalità diagnostiche e/o terapeutiche e prevedono un supporto ecografico in tempo reale.

La misura è stata messa in campo dalla direttrice del Dea, Marina Civita e suoi collaboratori, in particolare il medico specialista in medicina d’emergenza urgenza Davide Lison e la coordinatrice Elena Mana. È uno dei pochi ambulatori di questo tipo che fa capo proprio al Pronto soccorso e beneficia di operatori dedicati. Le analisi che verranno prese in carico dal nuovo ambulatorio sono quelle programmabili e non urgenti.

L’esperienza pinerolese servirà per giudicare l’efficacia del servizio, che potrebbe estendersi ad altre realtà dell’Asl To3. L’accesso a questi esami è legato alla richiesta del medico che ha in cura il paziente. Per informazioni o richieste il medico può contattare l’ambulatorio via e-mail all’indirizzo procedureinvasive.pinerolo@aslto3.piemonte.it