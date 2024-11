In Piemonte Latte le riflessioni su cooperazione, ambiente e futuro

Festeggiare la cooperazione, in Piemonte Latte, è ormai un appuntamento annuale. Martedì 12 novembre sono stati oltre 200 i soci che hanno preso parte alla tradizionale Festa di San Martino che, come ogni anno, è un’occasione importante per ritrovarsi e riflettere insieme su tematiche centrali per la vita in cooperativa.

La Festa di San Martino è stata anche l’occasione per inaugurare un nuovo spazio dedicato alla biodiversità: insieme a Fondazione Agrion e Piemonte Miele, la cooperativa Piemonte Latte ha trasformato lo spazio verde nel cortile della sede in una piccola oasi fiorita in cui in primavera nasceranno fiori per gli impollinatori. La zootecnia da latte si inserisce infatti in un contesto naturale di cui occorre avere cura: per questo anche gli allevatori possono farsi portavoce dei doveri verso la natura, sensibilizzando i consumatori e invitandoli a una maggiore sostenibilità ambientale.