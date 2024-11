Nichelino, “Note d’autore” al Teatro Superga per Adriana Cava e Angela Vignardi

Domenica 17 novembre alle 17,30, presso il Teatro Superga di Nichelino, andrà in scena “Note d‘autore”, spettacolo a cura della Adriana Cava Dance Company in sinergia con Nuovo Teatro Studio Danza diretto da Angela Vignardi.

Lo spettacolo, che coinvolgerà il pubblico con l'arte del canto e della musica, oltre alla danza in tutte le sue forme ed espressioni, nasce con l’intento di aiutare i giovani a raggiungere i loro sogni, diventando ballerini professionisti.

Nella prima parte della serata si esibiranno gli allievi di Nuovo Teatro Studio Danza, diretto da Angela Vignardi, che porterà sul palcoscenico nichelinese “Una giornata di vita quotidiana” presso Nuovo Teatro Studio Danza Asd, una realtà per bambini,giovani e adulti legata al mondo della formazione, dell’educazione e dell’arte, in particolare della danza, presente ormai da 25 anni a Caluso.

In questa prima parte i giovani danzatori rappresenteranno la loro “giornata tipo” presso l’accademia calusiese, un ambiente familiare denso di oggetti a loro cari: un campanello, la sbarra, una scrivania, un quadro, librandosi in questo mondo che fa parte del loro quotidiano, colmo dei loro sogni futuri.

Da sempre centro di preparazione completo e aggiornato per la formazione tecnica, l’accademia Nuovo Teatro Studio Danza di Caluso garantisce uno staff di docenti professionali, coordinato con passione dalla direttrice artistica e didattica Angela Vignardi.

Nella seconda parte dello spettacolo, i ballerini della compagnia diretta da Adriana Cava, con gli artisti ospiti Federica Valla, Umberto Rota e Andrea Barbagallo, rappresenteranno, attraverso emozionanti coreografie, dai temi drammatici a quelli più gioiosi e istintivi.

I brani musicali, scelti accuratamente per la serata, arricchiranno la dimensione artistica dello spettacolo, proponendo un itinerario fondato sull’armonia delle musiche scelte e dei corpi in movimento.

Le storie che prenderanno vita sono legate alla passione, all’amore, alla gioia e alla spiritualità, accompagnate dai brani tratti da “Otello l’ultimo bacio” di Fabrizio Voghera, “Notti senza cuore” di Gianna Nannini, e poi Michael Bublè, Riccardo Cocciante, i Queen e tanti altri ancora.

L’Adriana Cava Dance Company porterà dunque in scena la magia della danza e della musica, creando un’atmosfera suggestiva che si esprimerà attraverso le coreografie eleganti e irruenti realizzate per questa serata.

«Siamo liete di partecipare a questa serata di musica e danza – spiegano le direttrici artistiche Adriana Cava e Angela Vignardi -, con l'obbiettivo primario di mettere in evidenza i nostri giovani talenti. Vogliamo dar loro speranza, facendoli crescere artisticamente e donando così gioia ed entusiasmo al pubblico presente».

Fin dagli inizi della sua ultra decennale attività, Adriana Cava è stata fermamente determinata a valorizzare, come merita, la jazz dance: la sua compagnia infatti organizza ogni anno numerosi spettacoli in tourneè in Italia e all'estero, partecipando abitualmente alle rassegne e ai festival più importanti.

Composta da dodici ballerini stabili, la compagnia torinese è spesso affiancata da etoiles internazionali, vantando importanti collaborazioni con coreografi quali Andrè De La Roche, Steve La Chance, Vinicio Mainini, Thierry Sirou e con protagonisti di importanti musical quali Fabrizio Voghera, Tania Tuccinardi, Ilaria De Angelis, Laura Ruocco e Antonello Angiolillo.