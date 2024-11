Lavori sul torrente Vairone: ad Almese riapre al traffico la diramazione due della Sp 198

Da venerdì 15 novembre ad Almese riapre al traffico la diramazione 2 della Strada Provinciale 198, che nella toponomastica comunale è denominata via Drubiaglio e che era chiusa al transito da metà luglio dal km 0+780 al km 0+950, cioè dal confine tra i Comuni di Almese e di Avigliana alla rotatoria davanti alla ditta Fonder. La chiusura dell’arteria, da cui erano esentati i residenti in zona, era stata disposta per consentire la realizzazione di un nuovo ponticello sul torrente Vairone.

Mercoledì 13 novembre è stata eseguita con esito positivo la prova di carico per il collaudo statico del ponticello. La riapertura è stata preceduta dall’ultimazione dei lavori di pavimentazione dell’intero l'asse stradale della diramazione 2 della SP 198, compreso il tratto precedentemente oggetto di lavori di allargamento. Rimangono da ultimare solamente alcune opere di completamento, quali la posa dei nuovi guard-rail sul ponticello, attualmente sostituiti da barriere new jersey di cantiere, per cui rimane in vigore l’ordinanza che impone obblighi, limiti di velocità e limitazioni al transito, con la delimitazione di area di cantiere.