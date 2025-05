Dai lavoratori ai sindacati, dalla politica allo spezzone sociale. Chi c’è in piazza per il corteo del Primo Maggio [FOTO]

Ci sono in primis i lavoratori. Quelli delle vertenze più calde degli ultimi mesi, come chi rappresenta l'universo parcellizzato del precariato. Ma c’è anche il mondo della politica. Diverse le bandiere di partito: dal PD, al Movimento 5 Stelle, ad Alleanza Verdi Sinistra, ma anche il mondo più extraparlamentare come la Federazione di Torino del Partito Comunista e di Potere al Popolo.

Il colpo d’occhio in Piazza Vittorio è dato, come è ovvio, dalle bandiere dei sindacati, quelli confederali di Cgil, Cisl e Uil, ma non mancano gli autonomi. Alcuni, come SI Cobas, riuniti sotto la denominazione di “spezzone operaio e internazionalista”, si sono dati appuntamento in piazza Castello, all’angolo con via Micca. Lì dove è previsto il passaggio in tarda mattina del corteo “ufficiale”, deviato, per cantieri, dal suo storico percorso e che quest’anno confluirà in Piazza Solferino, anziché in piazza San Carlo, per gli interventi istituzionali.

Dal riarmo alla Palestina

Chi c’è alla partenza di Piazza Vittorio è, invece, un altro “spezzone”, quello sociale rappresentato da anime differenti. Da chi protesta per la causa palestinese come Torino per Gaza, Intifada Studentesca, Progetto Palestina e Polito for Palestine. O chi negli ultimi anni porta avanti la causa transfemminista come Non una di meno. C’è il mondo dei centri sociali, come Askatasuna. Presenti anche Anpi e altre associazioni come Emergency.

Oggi i temi del riarmo, dei conflitti internazionali in corso, dei decreti sicurezza, si sovrappongono a quelli del lavoro.

L’auspicio di Cgil, Cisl e Uil, come detto nei giorni scorsi, è che i diversi piani di protesta possano coesistere senza la necessità di dover “mostrare i muscoli”. Una precisazione che arriva a pochi giorni dalle tensioni che si sono verificate a Torino durante la fiaccolata alla vigilia della Liberazione. L’attenzione resta alta, come testimonia la grande presenza di polizia schierata lungo il percorso.

Gli interventi e il percorso del corteo

Il corteo partirà alle ore 9,30 da piazza Vittorio Veneto e percorrerà via Po, piazza Castello, via Pietro Micca e si concluderà alle ore 11 in piazza Solferino. Il comizio conclusivo vedrà gli interventi di FedericoBellono, segretario generale CGIL Torino e sarà preceduto dagli interventi di Chiara Dezzani rappresentante della Gioc (Gioventù Operaia Cristiana); di Arcangela Di Rella, delegata Fim Cisl in Hanon System; di Gian Livio Lembo, Rsu Uil Fpl Asl To4 e di Maurizio Bellofatto, minatore della Fillea Cgil.

Durante la giornata di oggi le linee di bus e gtt vedranno deviazioni sul percorso del corteo e un servizio ridimensionato (qui per maggiori informazioni).



Il corteo



Il corteo è partito in orario, intorno alle ore 9,30 e sta attraversando via Po. In testa la banda della Polizia Locale con i gonfaloni. Più dietro i sindaci del torinese con al centro Stefano Lo Russo. Presente anche il consigliere Viale. Dopo le polemiche del 24 aprile, questa volta sventola un'altra bandiera, quella tricolore.

Spunta una grande manichino con le sembianze di Trump e una Meloni con cappello da camerata e un manganello, con critiche al decreto sicurezza recentemente approvato.