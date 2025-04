Discarica abusiva e barbecue illegali: nel parco giochi della Confluenza una nuova luce

Arriva una nuova luce per il parco giochi del giardino della Confluenza. E' questa una delle soluzioni che la Città, in collaborazione con Iren, intende mettere in campo per contrastare l'abbandono di rifiuti nel vicino incrocio tra via Salgari e via Rossetti, così come le grigliate non autorizzate nelle vicine area verde.

La 6 chiede di chiudere la strada

Ad annunciarlo l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, rispondendo ad un'interpellanza della consigliera di Torino Bellissima Silvia Damilano. Dopo la Circoscrizione 6, che aveva chiesto di chiudere via Rossetti, l'esponente civica ha sollecitato un intervento di Palazzo Civico nell'area.

Il primo passo sarà il potenziamento dell'illuminazione nel vialetto di collegamento con il parco giochi della Confluenza. "A breve Iren - ha spiegato l'esponente della giunta - provvederà ad installare un apparecchio di illuminazione aggiuntivo su uno dei centri luminosi esistenti".

I dubbi

Per quanto riguarda lo stop al transito dei mezzi con eventuali newjersey, gli uffici del Comune hanno sollevato dei dubbi per il passaggio dei mezzi di soccorso. "Per questo - ha concluso Tresso - è stato programmato un sopralluogo di concerto con la Divisione Verde e Parchi".