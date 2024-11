Incredibile Pepe Unchained, la prevendita supera tutti i record: raccolti oltre 40 milioni di dollari

Manca davvero poco per la fine di una delle presale che ha tenuto con il fiato sospeso decine di migliaia di investitori: Pepe Unchained. Superando record a cadenza quasi giornaliera, ormai il tempo per investire in questo progetto è agli sgoccioli e lo sanno bene anche le whale, come dimostrato dagli ultimi spostamenti tramite Etherscan. Un wallet in particolare sembra aver speso una somma totale di oltre 230.000 dollari acquistando PEPU. Ciò ha portato il totale a un impressionante somma di 40 milioni di dollari, un risultato straordinario per qualsiasi progetto.

Con un obiettivo di market cap di 100 milioni di dollari al momento del lancio, il progetto si prepara a lasciare un segno importante nello spazio delle criptovalute Man mano che la prevendita si avvicina alla sua conclusione, l'entusiasmo nella comunità è palpabile. Molti si aspettano un notevole aumento del prezzo quando il token verrà lanciato sugli exchange.

La forza della community di Pepe Unchained è innegabile, con più di 50.000 follower su X e più di 12.000 iscritti al gruppo Telegram. Numeri che sottolineano l’eccezionale lavoro di costruzione della community e la natura virale della mascotte Pepe, che ha fatto breccia ancora una volta tra gli appassionati.

Cosa distingue PEPU da altri token

Ciò che distingue davvero Pepe Unchained dalle altre meme coin è la sua blockchain Layer 2 dedicata, progettata con attenzione su velocità, sicurezza e bassi costi. Con un sistema di bridge immediato tra Ethereum e Pepe Chain, Pepe Unchained offre costi di transazione bassissimi e una capacità operativa 100 volte più veloce di Ethereum. La blockchain è praticamente pronta per il lancio, con un recente audit di sicurezza già superato.

Inoltre, il progetto si impegna a garantire trasparenza e sicurezza con un block explorer dedicato, che consente di tracciare tutte le transazioni. Questa funzionalità pone Pepe Unchained un passo avanti rispetto alla maggior parte delle altre meme coin, spesso prive di un’infrastruttura così robusta.

Per gli investitori interessati a guadagnare un reddito passivo, Pepe Unchained offre un allettante 73% di rendimento annuo (APY) per coloro che mettono in staking i propri token durante la prevendita. Naturalmente questa percentuale è destinata a scendere man mano che vengono bloccati altri token, quindi è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire a questo punto della presale.

Per l’acquisto di PEPU, gli investitori possono collegare i propri wallet e scegliere tra diverse opzioni di pagamento, come ETH, USDT, BNB o persino carta di credito.

Nuove funzioni in vista

Una delle funzionalità più emozionanti di Pepe Unchained è il Pump Pad, uno strumento rivoluzionario ispirato al Pump.fun di Solana, che consente agli utenti di creare e lanciare le proprie meme coin con pochi clic, senza necessità di competenze tecniche. Questo è dotato anche di una protezione anti-rug, che impedisce ai creatori di ritirare la liquidità di default, offrendo un ulteriore livello di fiducia e sicurezza per gli utenti.

Inoltre, l'assenza di tasse sulle transazioni di acquisto o vendita garantisce un’esperienza di trading sicura e piacevole, promuovendo al contempo investimenti a lungo termine e proteggendo gli utenti dai rischi legati a truffe nel mercato delle criptovalute.

Il lancio della blockchain Layer 2 è dunque solo l’inizio. Il progetto prevede di introdurre un exchange decentralizzato, sovvenzioni per gli sviluppatori per stimolare la crescita dell’ecosistema e nuove opportunità di staking.

Tenendo conto di tutti questi fattori, gli analisti prevedono che Pepe Unchained potrebbe superare tutte le aspettative e con il prezzo ancora sotto 1 dollaro, l’interesse crescente sta generando una forte FOMO (la “fear of missing out”, ovvero la paura di perdere un’opportunità d’oro), rendendo questo il momento ideale per entrare nel progetto.

