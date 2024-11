Al via l'anno accademico del CUS Torino: sempre di più gli studenti-atleti ad altissimo livello

In questo anno accademico, sui circa 120 mila studenti iscritti tra Università e Politecnico, risultano accedere al programma Dual Career 146 studenti e studentesse di Unito, mentre al Poli sono stati 75 nello lo scorso anno (per l'anno corrente le iscrizioni sono ancora in corso).

Per assicurare un sostegno economico a studenti-atleti paralimpici o in condizioni economiche svantaggiate, sono state assegnate 21 borse finanziate dall’Università e 4 dal Politecnico, oltre alle 24 borse Agon assegnate in collaborazione da CUS, Università e Politecnico. Il programma Agon, infatti, nasce per garantire ad atleti meritevoli di poter accedere ai più alti livelli di istruzione e di praticare sport in realtà di eccellenza. Di queste 24 borse di studio, 10 coprono le spese delle tasse universitarie, mentre le altre 14 anche vitto e alloggio.

Come ha annunciato Alberto Rainoldi, il Vice-Rettore per il Welfare, la sostenibilità e lo sport dell'Università di Torino, il prossimo anno è previsto l'arrivo di figure di supporto per gli studenti-atleti come un kinesiologo e uno psicologo, per aiutare i ragazzi a orientarsi nelle due carriere - sportiva e universitaria - che portano avanti ad altissimo livello.