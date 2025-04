La TuttaDritta ritorna alle origini: partenza in piazza Solferino l'11 maggio

Compie 20 anni una delle corse più iconiche di Torino. Dieci chilometri in linea retta, dal centro alla palazzina di caccia di Stupinigi, un sogno per chi vuole battere i propri record grazie alla quasi assenza di curve e cambi di direzione. Quest'anno, a causa dei lavori in piazza San Carlo, la TuttaDritta partirà da piazza Solferino, come nelle sue prime edizioni, per proseguire come al solito su corso Re Umberto e corso Unione Sovietica.

La corsa, organizzata da Base Running col supporto di Turin Marathon e il patrocinio del Comune di Torino, di Nichelino e della Regione Piemonte, sarà domenica 11 maggio alle ore 9, dal Race Village installato il giorno precedente. Il record da battere è del keniano Douglas Kipserem che ha corso la distanza in 28 minuti e 30 secondi nell'edizione del 2016. Pochi mesi dopo, Kipserem si è laureato campione d’Africa sui 5000m ai campionati africani di atletica leggera in Sud Africa, con il tempo di 13’ 13”.

In questa edizione la novità sarà un contest dedicato alle aziende, che gareggeranno sia in velocità che in numero di partecipanti. Saranno premiata le prime tre aziende più veloci e le prime tre per numero di iscritti. I cinque componenti del team più veloce vinceranno una cena presso il Ristorante "Tratto" di Via Andrea Doria 12.

"TuttaDritta - ha dichiarato l'assessore allo sport di Torino, Mimmo Carretta - è uno degli appuntamenti da segnare sul calendario. Serve un rispetto enorme per gli sportivi che stanno puntando su questa città, sempre più da tutta Italia e anche dall'estero. L'11 maggio per i 20 anni ci saremo tutti alla partenza".

"Siamo alla 20esima edizione della corsa secondo noi più caratteristica della città - ha commentato Alessandro Giannone, presidente di Base Running - unica per il percorso lineare che permette di correre veloce e fare i propri personal best e vedere negli ultimi km la bellissima palazzina di caccia di Stupinigi. Ci aspettiamo almeno 5000 partecipanti".