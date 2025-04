Acqua e spogliatoi freddi, phon guasti e griglie: alla piscina Franzoj i problemi risolti solo durante la chiusura estiva (ma non per tutti)

I problemi della piscina Franzoj saranno risolti a partire da giugno, durante la chiusura estiva.

I problemi a tre mesi dalla riapertura

Dopo soli tre mesi dalla riapertura dello scorso 20 gennaio, in seguito ai lavori di ristrutturazione che avevano tenuto chiusa la struttura di strada antica di Collegno 211, numerosi cittadini avevano segnalato alcuni malfunzionamenti e disservizi e la Circoscrizione si è messa in moto, chiedendo alla Città di intervenire. Il consigliere della Lega Carlo Emanuele Morando ha presentato un'interpellanza, alla quale la coordinatrice allo sport della 4, Sonia Gagliano, ha risposto durante il consiglio del 23 aprile.

Morando: "Tante le lamentele dei cittadini"

"Dalla riapertura di gennaio ho ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini - ha spiegato Morando - come la bassa temperatura dell'acqua della vasca e degli spogliatoi, che sono freddi, poi phon guasti e problemi di attesa dell'acqua calda alle docce. La necessità di aprirle tutte insieme a massima potenza porta all'allagamento delle stesse. Nel sopralluogo di circoscrizione abbiamo visto altri problemi. Il più eclatante è il recupero delle acque, legato alla bassa temperatura: le griglie a bordo vasca possono recuperare una minima porzione dell'acqua che esce e la maggior parte viene canalizzata nella rete fognaria, che viene sostituita con nuova acqua da scaldare da capo. Oltre allo spreco di acqua ed energia, la velocità di riscaldamento non è sufficiente".

Gli interventi nel prossimo giugno

Come spiegato da Gagliano, alcuni di questi interventi sono stati comunicati dalla Città alla ditta che si è occupata della ristrutturazione, che dovrebbe occuparsene a partire da giugno, mentre il problema delle docce è stato risolto durante la manutenzione del 7 aprile.

La Franzoj, infatti, è dotata di un tetto apribile che le permette di diventare una piscina all'aperto per l'estate, e a giugno chiude per un breve periodo per permettere l'adattamento alla stagione calda. "Gli interventi sono previsti successivamente al 30 di maggio, data in cui l'impianto entra in modalità estiva e sarà possibile fare gli interventi in modo da non interferire con le attività dei cittadini - la risposta della coordinatrice - La Città ha confermato che è già stato dato mandato alla ditta per la sostituzione delle griglie a bordo vasca". Gli scalda docce, invece, sono stati sostituiti con boiler più nuovi e grandi, a spese della Circoscrizione.

L'acqua e la temperatura della vasca

Per quanto riguarda l'acqua della vasca, invece, non è previsto un innalzamento sostanziale della temperatura, oltre al beneficio dato dalla sostituzione delle griglie. "L'acqua è sui 26 gradi - ha spiegato Gagliano - e una temperatura troppo elevata non va bene per l'attività fisica".

Negli interventi previsti non rientrano al momento neanche gli asciugacapelli e il problema alle docce: "La caldaia per le docce e i phon non sono stati sostituiti perché non rientravano nell'intervento legato al PNRR, ma ci stiamo adoperando per risolvere la situazione".