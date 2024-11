Con eVISO efficienza energetica e valori a Restructura 2024 [VIDEO]

Ha aperto i battenti nella giornata di ieri all’Oval Lingotto di Torino, l’evento Restructura un appuntamento che non ha bisogno di presentazioni per chi opera nel settore dell’edilizia rigenerativa. È il luogo dove innovazione e tradizione si incontrano, gettando le basi per un’edilizia sempre più sostenibile, sicura e di qualità. Con oltre 10.000 professionisti accreditati e più di 150 espositori, questo salone è una piattaforma ideale per affrontare le grandi sfide del comparto, guidate dalla nuova direttiva europea EPBD 4. In questo contesto si inserisce anche eVISO, azienda di tecnologia specializzata nella fornitura di luce e gas per PMI e privati.

Sulla presenza di eVISO a Restructura abbiamo parlato con Franco Pancino, Direttore Commerciale Vendita Diretta Luce & Gas di eVISO.

"Restructura rappresenta per noi un momento di incontro tra innovazione tecnologica e attenzione al territorio - è il commento di Franco Pancino - due pilastri fondamentali del nostro approccio. Qui possiamo dialogare direttamente con professionisti e imprese, presentando soluzioni energetiche avanzate che supportano chi opera nella riqualificazione edilizia. Essendo un’azienda del territorio, partecipare a un evento così radicato a Torino è una scelta naturale: è il nostro modo di contribuire a costruire un futuro più sostenibile e innovativo."

"Il nostro percorso è un po’ come quello di un albero - sostiene Pancino - Le radici, solide e profonde, rappresentano il territorio: la nostra casa e la nostra fonte di ispirazione. È da qui che traiamo la forza per crescere, per essere vicini alle famiglie e alle imprese che serviamo. Il tronco è la tecnologia, il motore che ci permette di trasformare dati complessi in soluzioni semplici, chiare e utili. Infine, i rami rappresentano le opportunità che offriamo, spingendoci verso il futuro. Questo equilibrio ci consente di accompagnare i nostri clienti con trasparenza e fiducia, trasformando le sfide in opportunità concrete."

A Restructura eVISO è presente in collaborazione con API Torino "La collaborazione con API Torino, ormai consolidata da due anni, ci permette di sostenere le PMI, che sono il cuore pulsante del nostro sistema produttivo - prosegue il Direttore Commerciale Vendita Diretta Luce & Gas di eVISO - Nel settore edile, dove l’efficienza energetica può fare la differenza nei margini operativi, contare su una rete forte come quella di API Torino è un vantaggio strategico. Grazie a questa sinergia, possiamo offrire soluzioni su misura e un’assistenza concreta, supportando imprese che vogliono affrontare con consapevolezza le sfide di sostenibilità e innovazione."

Ma come affronta eVISO i cambiamenti del mercato, come la fine del Mercato Tutelato?

"La fine del Mercato Tutelato segna un punto di svolta per famiglie e imprese, spesso percepito con incertezza - continua Pancino - Noi di eVISO vediamo questo momento come un’opportunità per costruire una nuova consapevolezza. Non si tratta più di scegliere un semplice fornitore, ma un partner capace di offrire soluzioni personalizzate, trasparenti e orientate al risparmio reale. La nostra bussola, in questo mare aperto, è il territorio, ma anche la tecnologia che ci permette di unire tradizione e innovazione. Questo approccio ci consente di trasformare ogni cambiamento in un’opportunità di crescita, sia per noi sia per i nostri clienti."

"La nostra forza è nel connubio tra tecnologia e attenzione alle persone - commenta Pancino parlando del valore unico che offre eVISO - Da un lato, disponiamo di strumenti avanzati per monitorare e ottimizzare i consumi energetici; dall’altro, mettiamo al centro l’ascolto e la relazione di fiducia con i nostri clienti. Nel settore edile, dove l’energia è un elemento strategico per la sostenibilità e l’efficienza dei progetti, forniamo consulenza personalizzata e soluzioni innovative. La nostra missione è rendere accessibile ciò che sembra complesso, accompagnando le imprese verso scelte consapevoli e vantaggiose.”

Appuntamento, allora, allo spazio eVISO a Restructura