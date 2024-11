Javier Girotto & Aires Tango in concerto al FolkClub

Javier Girotto & Aires Tango in concerto per il FolkClub venerdì 29 novembre alle ore 21.30.

Da 30 anni tra i protagonisti del panorama musicale Italiano, Javier Girotto & Aires Tango hanno maturato un vastissimo repertorio di musica originale, una sorta di tango trattato, con il grande Astor Piazzolla come riferimento, dalle caratteristiche spiccatamente latine per le melodie e i ritmi, ma meno vincolato dai canoni del tango tradizionale, quindi terreno fertile per fantastiche improvvisazioni d’ispirazione jazz; una musica di notevole libertà espressiva e di grande fascino, in cui gli echi del passato si fondono con le istanze del linguaggio musicale più moderno. Javier Girotto (sax soprano), Alessandro Gwis (pianoforte), Marco Siniscalco (basso) e Francesco de Rubeis (batteria e percussioni) tornano al FolkClub per la quarta volta, dopo 16 anni di assenza, per presentare il loro recentissimo decimo album, che celebra degnamente un traguardo che in pochi possono vantare: tre decenni di grande musica, quasi mille palchi condivisi in festival e rassegne di tutto il mondo, viaggi, incontri e tanti momenti di vita vissuta intensamente.



Per info: www.folkclub.it